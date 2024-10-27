Çete Deşifre Oldu; 50 Şüpheli Gözaltına Alındı

13 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu süreçte cezaevindeki bir şüphelinin ifadesi SEGBİS aracılığıyla alınmış, ancak dolandırıcılık çetesinin diğer üyeleri arasında firar durumda olan 6 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Böylece çetenin faaliyetlerinin etkisiz hale getirilmesi sağlandı, ancak hala yakalanması gereken kişiler mevcut.

Dolandırıcılık Taktikleri, Sosyal Medya ve Sahte İlanlar

Çetenin dolandırıcılık yöntemi, sosyal medya platformlarında sahte ilanlar ve görseller kullanarak geniş bir kitleyi hedef almasının üzerine kurulmuştu. Bungalov kiralamak isteyen kadının, bu sahte ilanlar sayesinde dolandırıldıkları için büyük maddi kayıplara uğradılar. Bu olay, internet üzerinden yapılan dolandırıcılıkların ne denli yaygın olduğu ve bu tür suçların önlenmesi için siber güvenlik önlemlerinin gerekliliğini bir kez daha gözler önünde serdi.