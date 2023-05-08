Wanhaber – Özel

Uzun süredir Van Gölü’ne dikkat çekmek için çeşitli farkındalık etkinlikleri gerçekleştiren Vangölü Aktivistleri Derneği, okullarda eğitim çalışmalarını sürdürüyor. Derneğin Kurucu Başkanı Dr. Erdoğan Özel, “Bugün de günlerden Van Gölü” diyerek, eğitimlerin devam edeceğini söyledi.

‘Van Gölü Kirlenmesin Mavi Kalsın’ sloganı ile Van Gölü’ne dikkat çekmek, kirliliğinin önüne geçmek için çeşitli farkındalık etkinlikleri gerçekleştiren Vangölü Aktivistleri Derneği, bu kapsamda okullarda eğitim çalışmaları da gerçekleştiriyor.

Van Gölü Havzası Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı kapsamında hem Van’da hem de Bitlis’te okullarda Van Gölü’ne ilişkin eğitim programları gerçekleştiren Van Gölü Derneği Aktivistleri eğitimcileri, şu ana kadar 50’den fazla okulda, binlerce öğrenciye ulaştı.

Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bitlis İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği, Bestvan desteği ile gerçekleştirilen eğitim çalışmalarının devam edeceği belirtildi.

Vangölü Aktivistleri Derneği olarak eğitim çalışmalarını sürdüreceklerini kaydeden Derneğin Kurucu Başkanı Dr. Erdoğan Özel, “VanGölü Aktivistleri olarak paydaşı olduğumuz Van Gölü Havzası Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı kapsamında, Van Gölü farkındalığını arttırmak için eğitim programlarımızı sürdürüyoruz. Bugün de günlerden Van Gölü! Van, Tatvan ve Gevaşlı yüzlerce gencimiz ile bir araya geldik. Mirasımız Van Gölü’ne hep birlikte sahip çıkacağımız ve gelecek kuşaklara bırakmak için çalışacağımız konusunda sözleştik. Gençler, umudumuzu yeşertti, teşekkürler gençler…” dedi.

Eğitim çalışmaları ile Van Gölü’ne dikkat çekilmeye ve farkındalık oluşturulmaya çalışılırken, ‘Van Gölü kirlenmesin mavi kalsın’ pankartı da açılıyor.

Umut Tarhan