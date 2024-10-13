Kapalı Yollar ve Saatleri

Şehirdeki ulaşımı etkileyerek sürücülerin alternatif güzergahlar aramasına yol açıyor.Ankara Emniyet Müdürlüğü, kutlamalar nedeniyle kapalı olacak yolların listesini paylaştı. 13 Ekim’de sabah saat 08.00’den etkinliklerin sona ermesine kadar, Cumhuriyet Caddesi’nin Baruthane Kavşağı ile Ulus Kavşağı arasındaki bölüm başta olmak üzere, pek çok yol çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak. Bu durum, sürücülerin seyahat planlarını yaparken dikkate almaları gereken önemli bir unsur.

Ekstra Kapatmalar ve Yürüyüş Güzergahları

Eğer ihtiyaç duyulursa, Seğmenler tarafından yapılacak kortej yürüyüşü için bazı ek yollar da kapatılacak. Çankırı Caddesi, Atatürk Bulvarı (Osmanlı Kavşağı ile Ulus Kavşağı arası), Anafartalar Caddesi, Hisar Parkı Caddesi gibi birçok cadde ve sokak, araç trafiğine kapatılacak. Bu güzergahların kapatılması, yürüyüşün güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla yapılıyor.

Trafik ve Ulaşım Tavsiyeleri

Trafiğe kapatılan yolların etkisi, Ankara genelinde yoğunlaşacak olan etkinlikler nedeniyle daha da belirgin hale gelecek. Sürücülere, alternatif güzergahlar kullanmaları ve gün boyunca trafik durumunu takip etmeleri öneriliyor. Ayrıca, etkinliklerin tamamlanmasının ardından yolların ne zaman açılacağına dair güncellemelerin takip edilmesi de önemli.Bu özel gün, Ankara'nın tarihine ve kültürüne büyük bir katkı sağlıyor. Sadece yolların kapatılmasıyla sınırlı kalmayan kutlamalar, şehrin ruhunu yansıtan etkinliklerle dolu. Bu nedenle, şehir halkı ve ziyaretçiler, bu anlamlı günü coşkuyla kutlamak için hazırlıklarını sürdürüyor.