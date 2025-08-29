Vanspor Store Mağazasının 2025 – 2026 sezon açılışı, bugün hem yöneticiler hem taraftarların katılacağı bir programla yapılacak.

VANSPOR’DAN DAVET

Vanspor FK yönetimi, Beşyol Meydanında açılışı yapılacak olan store mağazasına tüm taraftarları davet etti. Yapılan açıklamada; “Saat 17.00’de, Beşyol Meydanı’ndaki Vanspor Store mağazamızın 2025-2026 sezonu açılışını hep birlikte gerçekleştireceğiz. Şehrimizin simgesi Vanspor’un yeni sezon heyecanını paylaşmak, formalarımızı ve ürünlerimizi ilk günden temin etmek için tüm taraftarlarımızı bu coşkulu buluşmaya davet ediyoruz” denildi.

ONLİNE SATIŞLAR DA BAŞLIYOR

Vanspor FK ürünleri online olarak da satışa sunulacak. Özellikle Van dışındaki taraftarların talepleri doğrultusunda online satışlar da başlayacak.

Vanspor FK tarafından yapılan açıklamada; “Online satışımız da bu haftadan itibaren aktif olacak. Artık Vanspor Store ürünlerine kolayca ulaşabileceksiniz” diye kaydedildi.