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TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Sarı-lacivertliler son olarak Kocaelispor forması giyen 33 yaşındaki sol bek Mehmet Sak’ı kadrosuna kattığını duyurdu.

"Camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz"

Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere kullanıldı:

Kulüp CEO’muz Kenan Tiyanşan ve Sportif Direktörümüz Nihat Yılmaz’ın katılımıyla bugün gerçekleşen imza töreninde; 1990 doğumlu sol bek oyuncusu Mehmet Sak ile 2 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Oyuncumuza kulübümüze hoş geldin diyor, camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz. İHA