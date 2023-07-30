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Sıcaklıklar ülke genelinde vatandaşlara zor anlar yaşatıyor.

Havaların ısınmasıyla birlikte sıcaktan ve nemden bunalan özellikle çocuk ve gençler, serinlemek için sulama kanalı, deniz, göl ve nehre giriyor.

Ancak bu çoğu zaman çocuk ve gençlerin ölümüyle sonuçlanıyor.

10 kişi hayatını kaybetti

Her yıl ortalama 30 kişinin boğularak öldüğü Adana’da, bu yıl sıcakların başlamasından sonra 10 kişi boğularak hayatını kaybetti.

Son olarak Yumurtalık ilçesinde denize giren bir kişi ile Aladağ ilçesinde Küp Şelalesi'ne giren bir kişi boğularak can verdi.

Ekipler güvenlik önlemi alıyor

Güvenlik görevlilerinin boğulmaların önüne geçmek için bir dizi çalışma yapmasına rağmen her yıl ölümler devam ediyor. İHA