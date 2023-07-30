Tahmini Okuma Süresi: dakika

Wanhaber.com / Umut Tarhan

Van Bisikletliler Platformu tarafından, Şehir Bisiklet Turu düzenlenecek.

'Araç senin yol hepimizin' sloganı ile düzenlenecek olan etkinlikle farkındalık oluşturulmaya çalışılacak.

Yarın (31 Temmuz 2023) saat 18.00'de Valilik önünde toplananacak olan bisikletli grup, İskele Caddesi rotasını takip ederek Feribot İskelesine kadar pedal basacak.

Sağlıklı nesiller için bisiklet kullanımının önemine de atıf yapılmak istenen etkinliğe bisikletliler davet edildi.

Etkinlikle, Van'da bisiklet kullanımının yaygınlaştırılmasına da dikkat çekilmesi amaçlanıyor.