2. Lig Kırmızı Grup 13. Hafta maçları bugün ve yarın oynanacak. Temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK’nin deplasmanda konuk olacağı Buca Spor 1928 karşılaşmasının canlı yayınlanıp yayınlanmayacağı taraftarlar tarafından merak konusu oldu.

Son 4 haftada 9 puan toplayan kırmızı siyahlı ekip, İzmir ekibini yenip evine puanlarla dönmek istiyor. Sıkı antrenmanlarla hazırlıklarını tamamlayan ve maça hazır olan Artı Değer Van Spor FK, bugün deplasmanda ter dökecek.

MAÇ CANLI YAYINLANACAK

Bugün saat 14.00’te başlayacak olan karşılaşmanın Van TV ekranlarında canlı yayınlanacağı bildirildi.

Yeni Buca Stadında oynanacak karşılaşmada temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK 3 puan arayacak. Kırmızı Siyahlı ekip 18 puanla 8. sırada yer alırken rakip ev sahibi Buca Spor 1928 ise 26 puanla 4. sırada yer alıyor.