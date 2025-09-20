Van’da kültürel miras çalışmalarını güçlendirmek amacıyla Vangölü Aktivistleri ve Van Doğu Kültür Sanat Merkezi Derneği öncülüğünde toplantı düzenlendi. Gerçekleşen buluşmada, sivil toplum kuruluşları ve paydaşlar bir araya gelerek Van’ın kültürel değerlerinin korunması ve tanıtımı için interaktif bir süreçle nasıl bir yol haritası çizileceğini konuştu.

3 Ekim’de başlayacak Şehir Okumaları Projesi’nin ikinci yılında, kentin tarihsel ve kültürel zenginlikleri altı ay boyunca çeşitli etkinliklerle ele alınacak.

Toplantıda katılımcılar, Van’ın somut ve somut olmayan kültürel mirasının tescil edilmesi ve korunmasına yönelik görüşleri paylaştı. Urartu Kültürel ve Mimari Sanatı, Van Kilimi, Gümüş Savat İşçiliği, Şal-Şepik, Keledoş, Van Kahvaltısı, Van Kedisi, Ters Lale, Dilkaya Kuş Cenneti, Başkale Peri Bacaları, Van Gölü ve Akdamar Efsanesi gibi kentin özgün değerlerinin tescil süreçlerine dahil edilmesi gerektiği belirtildi. Ayrıca, Akdamar Adası ve Van Kalesi’nin UNESCO Geçici Listesi’nde yer aldığı hatırlatılarak, bu zenginliklerin dünya mirası olarak tanınması için bütüncül bir çalışma yapılmasına yönelik adımların atılması gerektiği konusunda hemfikir olundu.

HER AY FARKLI BİR TEMA

Program kapsamında her ay farklı bir tema işlenecek; bilimsel seminerler, kitap ve belgesel önerileri, il içi ve dışı geziler ile çevre ülkelere kültürel turlar düzenlenecek. İlk ay, kültürel mirasın UNESCO nezdinde tescil yöntemleri ele alınacak ve İstanbul Geleneksel Sanatlar Derneği, Van’daki derneklere gönüllü danışmanlık sağlayacak.

Diğer aylarda ise Şehir ve Bellek, Geleneksel Sanatlar, Restorasyon Çalışmaları ve Dünya Mirası gibi konular tartışılacak.

Geçen yıl 25 seminer ve etkinlikle 300 kişinin katıldığı projeye bu yıl yaklaşık 500 kişi dahil olacak. Gençlerin katılımını artırmak için indirimli bilet kampanyaları ve ücretsiz etkinlikler düzenlenecek, doğa gezileri, festivaller ve şiir okumalarıyla kültürel etkinlikler zenginleştirilecek.

“Şehir Bizim, Miras Hepimizin” sloganıyla yola çıkan proje, Van’ın kentsel kimliğini güçlendirmeyi ve kültürel miras aktivizmini yaygınlaştırmayı amaçlıyor.