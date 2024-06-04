5 Haziran 2024 Çarşamba günü ŞOK marketlerinde satışa çıkacak aktüel ürünler büyük ilgi görüyor. Kurban Bayramı’na özel hazırlanan ŞOK aktüel ürünler kataloğu, uygun fiyatlarla şeker ve çikolata çeşitleri sunuyor. Aynı zamanda Alpina Beyaz Ankastre Set 5.999 TL fiyatla tüm ŞOK mağazalarında yerini aldı. İşte 5 Haziran ŞOK aktüel ürünler kataloğunun detayları...

ŞOK 5 Haziran Aktüel Ürünler Kataloğu Yenilendi! Bayram Öncesi Büyük Fırsatlar

ŞOK kataloğu 2024 araştırması yapan vatandaşlar, 5 Haziran Çarşamba günü satışa çıkacak yeni ürünleri mercek altına aldı. Her hafta çarşamba günleri yayınlanan ŞOK aktüel ürün kataloğu, Kurban Bayramı’na özel fırsatlarla dolu. Gıdadan temizliğe, elektronik ürünlerden bayram çikolatalarına kadar çok sayıda ürün sizleri bekliyor. Peki, ŞOK’ta bu hafta neler var? İşte detaylar...

5 Haziran ŞOK Kataloğu 2024: Bayrama Özel İndirimler ve Fırsatlar

Alpina Beyaz Ankastre Set : 5.999 TL

Homend Coffeebreak Filtre Kahve Makinesi : 1.499 TL

: 1.499 TL Homend Pottoman Plus Tekli Otomatik Türk Kahve Makinesi : 899 TL

: 899 TL Homend Grillant Tost / Grill Makinesi : 1.599 TL

: 1.599 TL Sinbo Salça – Et – Kıyma Makinesi: 1.099 TL

ŞOK’ta Ev ve Mutfak İhtiyaçları İndirimde

Rüya Dikdörtgen Sığ Küçük Saklama Kabı : 59,95 TL

Rüya Dikdörtgen Sığ Büyük Saklama Kabı : 69,95 TL

: 69,95 TL Kumsal Dikdörtgen Derin Küçük Saklama Kabı : 69,95 TL

: 69,95 TL Kumsal Dikdörtgen Derin Büyük Saklama Kabı : 79,95 TL

: 79,95 TL Rüya Dikdörtgen XL Saklama Kabı : 199 TL

: 199 TL Figürlü Pipet : 59,95 TL

: 59,95 TL Lüks Desenli Pipetli Bardak 500 ml : 249 TL

: 249 TL Mikrofiber El Mopu: 169 TL

ŞOK Marketlerinde Kaçırılmayacak Fırsatlar: Ev Gereçleri ve Daha Fazlası

Vip Ahmet Hamur Leğeni 11 Litre : 199 TL

Vip Ahmet Hamur Leğeni 8 Litre : 149 TL

: 149 TL PVC Masa Örtüsü 100×140 cm : 74,95 TL

: 74,95 TL PVC Masa Örtüsü 140×140 cm : 84,95 TL

: 84,95 TL Coolbox Bas Parmak Buzluk : 24,95 TL

: 24,95 TL 3 Katlı Yumurtalık : 129 TL

: 129 TL Kumsal Granit Görünümlü Tava Set 2’li : 349 TL

: 349 TL Kumsal Granit Görünümlü Tava Set 3’lü : 499 TL

: 499 TL Kumsal Granit Görünümlü Tava Sahan Set : 349 TL

: 349 TL Kumsal Sote Tava : 399 TL

: 399 TL Kumsal Granit Görünümlü Sahan Set 2’li : 379 TL

: 379 TL Kumsal Wok Tava: 259 TL

ŞOK’ta Yılın En Büyük İndirimleri: Mutfak Gereçleri ve Gıda Ürünleri

Emaye Kızartma Tavası : 229 TL

: 229 TL Kilitli Cam Saklama Kabı 1520 cc : 109 TL

: 109 TL Kilitli Cam Saklama Kabı 1040 cc : 74,95 TL

: 74,95 TL Kilitli Cam Saklama Kabı 640 cc : 69,95 TL

: 69,95 TL Flexy Sepet 35 Litre : 199 TL

: 199 TL Bambu Kesme Tahtası : 99,95 TL

: 99,95 TL PLS Saplı Çelik Kasap Bıçağı No:3 : 59,95 TL

: 59,95 TL PLS Saplı Çelik Kasap Bıçağı No:2 : 54,95 TL

: 54,95 TL PLS Saplı Çelik Kasap Bıçağı No:0 : 44,95 TL

: 44,95 TL Satır : 149 TL

: 149 TL Bıçak Bileyici : 99,95 TL

: 99,95 TL USSU Balta : 199 TL

: 199 TL Nescafe Classic Klasik Paket 300 gr : 139 TL (25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli fiyat)

: 139 TL (25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli fiyat) Superfresh Ton Balığı 3×75 gr : 99 TL (25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli fiyat)

: 99 TL (25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli fiyat) Burn 4×250 gr : 80 TL (25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli fiyat)

: 80 TL (25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli fiyat) Ülker Çiziviç 6’lı : 50 TL (25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli fiyat)

: 50 TL (25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli fiyat) Mintax Bulaşık Deterjanı 1350 ml: 39 TL (25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli fiyat)