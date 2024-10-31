BOTAŞ’tan Tarife Açıklaması

Kasım ayı itibarıyla konut tüketicileri için bin metreküp doğal gazın satış fiyatı, 5.631 lira olarak belirlendi. Ayrıca, ekmek üreticileri için bu fiyat 8.549 lira, elektrik üretimi amacıyla kullanılan gaz için ise 12.000 lira olarak kaydedildi. BOTAŞ, bu fiyatların piyasa koşulları ve ekonomik şartlar göz önünde bulundurularak belirlendiğini vurguladı.

Devlet Desteği ve Tüketim Altyapısı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, doğalgaz ve elektrik fiyatlarında zam yapılmayacağını, ancak yüksek tüketim yapan abonelere yönelik devlet desteğinin kesileceğini belirtti. Bu durum, şubat ayından itibaren yürürlüğe girecek. Hane halkı başına ortalama tüketimin 200 kilovatsaat olduğunu ifade eden Bayraktar, bu limitin üzerinde tüketim yapanların gerçek maliyetleri ödemeye başlayacaklarını söyledi.

Camiler ve Cemevleri Ayrıcalıklı

Bakan, cami ve cemevlerinin yüksek tüketim gruplarından muaf tutulacağını da açıkladı. Türkiye genelinde 40 milyon mesken abonesi bulunduğunu ve bunların yalnızca yüzde 3'ünün yüksek tüketimden etkileneceğini belirtti. Bayraktar, gereken devlet desteğinin gerçekten ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşması gerektiğinin altını çizdi ve yüksek tüketim yapanların maliyetleri karşılayacak durumları olduğunu ifade etti.