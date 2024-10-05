Borsa İstanbul’da Dikkat Çeken Hisse Değişimleri

Diğer yükselen hisseler arasında Oba Makarnacılık yüzde 10,75, Enerya Enerji ise yüzde 9,63 ile öne çıktı; ancak bu olumlu tablo, Karsan Otomotiv’in yüzde 18,78, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın yüzde 16,78 ve Odaş Elektrik’in yüzde 16,32’lik düşüşleriyle gölgede kaldı. Haftayı tamamlayan Borsa İstanbul'un Mali Endeksi, yüzde 8,52 kayıpla 10.451,60 puana gerilerken, diğer endeksler de benzer düşüşler yaşadı.

Döviz Kurlarındaki Dalgalanmalar

Döviz piyasasında ise dolardaki yükseliş, Euro ve diğer para birimlerinde düşüşlerle karşılandı; Dolar, yüzde 0,28 artışla 4,2530 lira seviyesine çıkarken, Euro yüzde 1,58 kayıpla 37,6180 liraya geriledi. Altın fiyatları da benzer bir eğilim göstererek, 24 ayar külçe altın gram fiyatı yüzde 0,14 azalarak 2 bin 919 liraya, Cumhuriyet altını ise yüzde 0,29 düşerek 19 bin 994 liraya indi. Yatırımcılar, bu dalgalanmalara dikkatle odaklanırken, piyasalardaki belirsizlikler ve değişkenlikler her zamankinden daha fazla tartışılmaya başlandı.