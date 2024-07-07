HGS yüklemelerinde geçerli olan bu kampanya sayesinde, Akbank kredi kartı kullanıcıları yüzde 50 indirimden faydalanabilecekler.

Akbank'ın yeni kampanyası, 31 Aralık 2024 tarihine kadar sürecek ve sadece Akbank kredi kartları ile yapılan HGS yüklemelerinde geçerli olacak. Kampanyadan yararlanmak için yapmanız gereken tek şey, Akbank kredi kartınızı kullanarak HGS yüklemesi yapmak. Ayrıca, aylık maksimum indirim tutarı 250 TL ile sınırlıdır.

E-Devlet Üzerinden Kolay İşlem Araç sahipleri, e-Devlet üzerinden HGS ve OGS borçlarını kolayca sorgulayabilirler. Böylece, ihlalli geçişlerden kaynaklı cezaları önlemiş olacaklar. E-Devlet'teki "Araçlarım" bölümünden yapılacak sorgulamalarla borç durumları hakkında bilgi sahibi olabilirler.

Akbank'ın sunduğu bu indirim fırsatı, araç sahipleri için büyük bir tasarruf imkanı sağlıyor. Kampanya detayları ve daha fazla bilgi için Akbank'ın resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Bu yaz seyahatlerinizi daha ekonomik hale getirmek için ideal bir zaman!