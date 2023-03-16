Türkiye, deprem felaketleriyle mücadele ediyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan depremlerde, art arda 7.7 ve 7.6'lık iki sarsıntı yaşandı.

Asrın felaketi olarak kayıtlara geçen büyük deprem, geniş bir coğrafyada hissedilerek ülkenin güneyinde büyük yıkıma neden oldu.

Kentlerde hissedilir düzeyde artçı sarsıntıların devam ettiği öğrenildi.

Bu kez Bolu sallandı

11 ili etkileyen depremlerde yaralar sarılırken, bu kez Bolu sallandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada, saat 13.55'te yerin 8.13 kilometre derinliğinde 4.8 büyüklüğünde bir deprem yaşandığı belirtildi.

Sarsıntının İstanbul ve Ankara'da da hissedildiği açıklandı.

Paniğe neden olan depremin ardından kentte vatandaşlar sokağa döküldü.

Ensonhaber