Bolu Dağı Tüneli Geçici Olarak Kapalı, Yenileme Çalışmaları Devam Ediyor

Bolu Dağı Tüneli'nde yürütülen kapsamlı bakım ve yenileme çalışmaları nedeniyle trafik, D-100 karayoluna yönlendirildi. Tüneldeki inşaat faaliyetleri özellikle İstanbul yönündeki ulaşımı etkilese de Ankara tarafında normal trafik akışı devam ediyor.

Tünel, İstanbul istikametinde trafiğe kapatıldı ve sürücüler Abant-Kaynaşlı arasındaki 23 kilometrelik güzergahı kullanmak zorunda. Bu durum, bölgedeki yoğunluğun artmasına ve sürücülerin rotalarında değişikliklere neden oluyor. Ancak Ankara yönünde tünel açık kalmaya devam ediyor.

Yapılan açıklamalara göre, Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönündeki bakım ve yenileme çalışmaları Temmuz ayında başladı ve yaklaşık 50 gün sürecek. Bu nedenle tünelin Eylül sonunda tekrar hizmete girmesi bekleniyor. Karayolları yetkilileri, çalışmaların ardından tünelin daha güvenli hale geleceğini belirtti.

İlgili tüm tarafların sabır ve anlayışıyla, Bolu Dağı Tüneli'nin kısa sürede yenilenerek trafiğe yeniden açılması hedefleniyor. Geçici aksaklıklara rağmen, yol kullanıcılarının güvenli ve konforlu bir seyahat deneyimi elde etmesi için çalışmalar sürdürülüyor.