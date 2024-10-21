Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), geçtiğimiz hafta 2024 yılı Ocak-Eylül dönemine ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Açıklanan verilere göre ülkemiz genelinde Ocak-Eylül aylarını kapsayan dönemde 81 bin 904 şirket kurulurken, aynı dönemde 18 bin 790 şirket ise çeşitli sebeplerden dolayı kapandı.

BÖLGEDE EN ÇOK ŞİRKETİN KURULDU 2. İL VAN OLDU

Doğu Anadolu Bölgesi’nde 2024 yılının Ocak-Eylül dönemini kapsayan 9 aylık dönemde 404 şirket ile Malatya en çok şirketin kurulduğu il olurken, 395 yeni kurulan şirket ile Van ikinci sırada yer aldı.

BÖLGEDE EN ÇOK ŞİRKETİN KAPANDIĞI İL VAN OLDU

Aynı şekilde 2024 yılının Ocak-Eylül aylarını kapsayan döneminde bölgede en çok şirketin kapandığı il 67 ile Van olurken, kapanan 57 şirket ile Malatya ikinci sırada yer aldı.