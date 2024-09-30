Bitlis – Bitlis'in Hizan ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle meydana gelen kavgada 2'si ağır olmak üzere toplam 10 kişi yaralandı. Olay, yerel saatle sabah saatlerinde, iki grup arasında arazi sınırlarıyla ilgili çıkan tartışmanın büyümesi sonucu gerçekleşti.

Olayın Gelişimi

İddialara göre, arazi anlaşmazlığı üzerine başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında çeşitli aletlerin kullanıldığı, bu durumun yaralanmalara yol açtığı öğrenildi. Olay yerine çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, Hizan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların Durumu

Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu bildiriliyor. Hastanede tedavi gören yaralıların sağlık durumları hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve jandarma, kavgaya karışan kişilerin kimliklerini tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Güvenlik Önlemleri

Olayın ardından, Hizan ilçesinde güvenlik önlemleri artırıldı. Jandarma ekipleri, bölgedeki durumu kontrol altına almak için devriye gezmeye başladı. Yerel halk, kavganın çıkmasına neden olan arazi anlaşmazlıklarının çözümü için yetkililerin devreye girmesini talep ediyor.