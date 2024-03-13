Kripto para piyasaları tarafında Bitcoin, dün 73 bin doları test ederek zirve tazelemesinin ardından günü yüzde 1,5 azalışla 71 bin 34 dolardan tamamladı.

Bitcoin, bugüne önceki kapanışına göre yüzde 1,5 artışla 72 bin 100 dolardan başladı.

Kripto para birimi, gün ortasına gelmeden yüzde 2,52 artarak 73 bin 548,2 dolara yükselerek yeni zirvesini elde etti.

Bitcoin'in yükselişi için milat olan tarih

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), 11 farklı spot Bitcoin ETF başvurusunu 11 Ocak'ta onaylamıştı. Bu tarih, Bitcoin'in yükselişi için bir milat oldu.

Yarılanma süreci

Uzmanlar ayrıca, nisan ayında gerçekleşmesini bekledikleri yarılanma (halving) süreci nedeniyle kripto paranın fiyatındaki yukarı yönlü ivmenin sürebileceğine işaret ediyor.

Yarılanma sürecinde kripto para madencileri kendi paylarını alacak ve yeni Bitcoin arzını azaltacak.

Ethereum: 4 bin 60,11 dolar

Bitcoin'den sonra işlem hacminde kendinden söz ettiren kripto para birimi Ethereum da güne 4 bin 60,11 dolardan devam ediyor.