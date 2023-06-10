Şehit Jandarma Yarbay Yusuf Turgut Okulunda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Zelal Ceberut, çevre bilincini öğretmek amacıyla öğrencilerden çevrede buldukları ya da kullandıkları plastik ürünleri okula getirmelerini istedi.

Öğrencilerin getirdiği plastik ürünleri alan Zelal Öğretmen, bu palstik ürünleri öğretmen arkadaşlarının desteği ile okulun deposunda biriktirdi. Yaklaşık 1 yıl içerisinde 700 kiloya ulaşan ürünleri geri dönüşüm firmalarına vermek için onlarla görüşen Zelal Öğretmen, bu ürünleri 2 bin 500 TL’ye sattı. Elde edilen parayla 4 yıl önce mezun olan engelli Gülperi Gültekin'e tekerlekli sandalye ve yürüteç alındı.

Edremit Engelsiz Yaşam Merkezi'ndeki Özel Öğretmeni Duygu Özfidan ile birlikte okula gelen Gülperi, kendisi için alınan tekerlekli sandalyeyi öğretmeni Zelal Ceberut'un elinden aldı.

Öğretmen ve arkadaşlarıyla birlikte 'Hayat bayram olsa’ şarkısı eşliğinde tekerlekli sandalyesine binen Gülperi, okul bahçesini gezdi. Öğrencilerin alkışları arasında anons edilen Gülperi, büyük mutluluk yaşadığını, başta sınıf öğretmeni Zelal Ceberut olmak üzere, okulun öğretmen ve öğrencilerine teşekkür ettiğini söyledi.

Ceberut ise yaptığı kısa konuşmasında "Projemizin amacı, plastikleri toplayıp geri dönüşüme kazandırmak ve daha sonra da burada elde edilen gelirle de engelli bireylerimize tekerlekli sandalye almaktı. Projemiz, bir yıldır devam ediyor. Aldığımız tekerlekli sandalye ve yürüteci 4 yıl önce mezun ettiğim öğrencim Gülperi Gültekin'e armağan ettim. O da çok mutlu oldu. Ben de mutluyum" dedi.İHA