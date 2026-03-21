Türkiye, hava sahasında gerekli önlemleri almaya devam ediyor...

Geçtiğimiz günlerde İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına giren balistik mühimmat, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurlarınca etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından konuya ilişkin yapılan açıklamada, bölgede son günlerde yaşanan gelişmelerin, küresel ve bölgesel güvenlik dengelerinin ne kadar hassas bir noktada bulunduğunu bir kez daha gösterdiği belirtildi.

BİNALİ YILDIRIM'DAN DİKKAT ÇEKEN ÇIKIŞ

Bahçelievler Belediyesi tarafından Bahçelievler Nurettin Topçu Kültür Merkezi'nde düzenlenen geleneksel bayramlaşma programına TDT Aksakallılar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım, Bahçelievler Kaymakamı Mehmet Boztepe, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, muhtarlar ve aileler ile çocuklar katıldı.

Orta Doğu'da yaşanan çatışmalara değinen Binali Yıldırım, Türkiye'nin bölgedeki en güvenli ülkesi olduğunu bir kez daha vurguladı.

"TÜRKİYE SAVAŞA ÇEKİLMEK İSTENİYOR"

Türk hava sahasından imha edilen füzelerle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Yıldırım, Türkiye'nin İran'la savaşa çekilmek istendiğini kaydetti.

Yıldırım, "Füzeyi başka yerden fırlatıyorlar, oradan değilmiş, bir başka ülkeden geliyormuş gibi gösteriyorlar. Bizi İran'la çatıştırmaya çalışıyorlar. Biz 400 senedir İran'la savaşmadık." dedi.

"ATEŞ ÇEMBERİYLE ÇEVRİLMİŞ DURUMDAYIZ"

Türkiye'nin bir ateş çemberiyle çevrili olduğuna ve terörle mücadele edildiğine değinen Yıldırım, şöyle devam etti:

Ateş çemberiyle çevrilmiş durumdayız. Bu şartlar altında Türkiye'yi de bu batağa çekmeye çalışıyorlar. Bunun için ne yapıyorlar, sahte bayrak operasyonu yapıyorlar. İran'ın nüfusunun yarısı Türkçe konuşur. Sağ olsun Cumhurbaşkanımız bir yandan ülkemizi bu bataklığa sokmamak için büyük bir gayret gösterirken, diğer yandan da bu savaşın, akan kanın durması için gece gündüz diplomatik çabalarını sürdürüyor.

Türkiye, silah sanayisiyle, ekonomisiyle, her şeyden önce vatan sevgisiyle hercümerç olmuş bir milletin ülkesidir. Terör belası da bu emperyal ülkelerin, bu sömürgeci ülkelerin kırk yıldır başımıza bela ettiği bir iştir. Kaynaklarımızı yok ettiler, 40 insanımızı yok ettiler. Yetmedi, 2 trilyon dolar, iki Türkiye kadar kaynağımızı yok ettiler.

İRAN'DAN ATEŞLENEN FÜZELER GÜNDEMDE

İran'dan ateşlenen ve Türk hava sahasına yönelen balistik mühimmat, 4 ve 9 Mart'ta da NATO'nun hava ve füze savunma unsurlarınca etkisiz hale getirilmişti.

Geçtiğimiz günlerde de İran tarafından atılan füzeye ilişkin MSB tarafından "Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmat, Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirilmiştir." açıklaması gelmişti.