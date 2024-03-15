Van AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi, Başkan Yardımcısı Bilal Eryiğit’in idaresindeki araç, dün Hakkari’nin Şemdinli ilçesi Derecik karayolu Bağlar köyü yakınında dereye düştü. Kazada Eryiğit olay yerinde hayatını kaybederken, 1 kişi ise yaralandı.

Eryiğit’in vefat haberi Van AK Parti İl Teşkilatını yasa boğdu. Eryiğit için bugün memleketi Van’da cenaze töreni düzenlendi.

Edremit İlçesi Bakacık Mahallesindeki cenaze törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, AK Parti Van Milletvekilleri Burhan Kayatürk ve Kayhan Türkmenoğlu, AK Parti Van İl Başkanı Emre Güray, AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdulahat Arvas, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, iş insanı Zahir Kandaşoğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda protokol üyesi ve vatandaşlar katıldı.