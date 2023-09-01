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Türkiye’den Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın da yer aldığı UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde grup kuraları, Fransa’nın Monaco şehrinde yer alan Grimaldi Forum Ticaret Merkezi’nde çekildi.

Kura çekimi, eski futbolcular Mark Noble ve Traianos Dellas tarafından yapıldı.

Rakipler belirlendi

Kura çekimi sonucunda 1. torbada yer alan Fenerbahçe, H Grubu’nda Bulgaristan'ın son şampiyonu Ludogorets, Slovakya temsilcisi Spartak Trnava ve Danimarka ekibi Nordsjaelland ile eşleşti.

3. torbadan kura çekimine katılan Beşiktaş da, D Grubu'nda Belçika takımı Club Brugge, Norveç temsilcisi Bodo Glimt ve İsviçre ekibi FC Lugano ile aynı grupta yer aldı.

Final Yunanistan'da oynanacak

Avrupa Konferans Ligi’nde yer alan 32 takım, çekilen kura sonucu dörderli şekilde 8 gruba dağıldı. Turnuva kapsamında grup birincileri doğrudan üst tura yükselecek.

Grubunu ikinci sırada bitirenler ise, UEFA Avrupa Ligi’nde grubunu 3. sırada tamamlayıp gelen takımlarla son 16 turuna kalmak için play-offta karşılaşacak.

Turnuvada grup maçları 21 Eylül’de başlayacak ve 14 Aralık'ta sona erecek. UEFA Avrupa Konferans Ligi’nin finali ise 29 Mayıs’ta Yunanistan’ın başkenti Atina’da oynanacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde gruplar şu şekilde oluştu:

A Grubu: LOSC Lille, Slovan Bratislava, Olimpija Ljubljana, Klaksvik

B Grubu: Gent, Maccabi Tel-Aviv, Zorya Luhansk, Breidablik

C Grubu: GNK Dinamo Zagreb, Viktoria Plzen, Astana, FC Ballkani

D Grubu: Club Brugge, Bodo Glimt, Beşiktaş, FC Lugano

E Grubu: AZ Alkmaar, Aston Villa, Legia Varşova, HSK Zrinjski

F Grubu: Ferencvaros, Fiorentina, Genk, Cukaricki

G Grubu: Eintracht Frankfurt, PAOK, HJK Helsinki, Aberdeen

H Grubu: Fenerbahçe, Ludogorets, Spartak Trnava, Nordsjaelland

UEFA Konferans Ligi'nde grup maçlarının tarihleri şöyle:

1. Maç günü: 21 Eylül 2023

2. Maç günü: 5 Ekim 2023

3. Maç günü: 26 Ekim 2023

4. Maç günü: 9 Kasım 2023

5. Maç günü: 30 Kasım 2023

6. Maç günü: 14 Aralık 2023