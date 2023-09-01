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WanHaber - ÖZEL

Van Emek ve Demokrasi Platformu, Van'ın İpekyolu ilçesinde bulunan Musa Anter Barış Parkı'nda, 1 Eylül dolayısıyla basın açıklaması düzenledi.

1 Eylül Dünya Barış Günü nedeni ile düzenlenen basın açıklamasına; Yeşil Sol Parti milletvekilleri Pervin Buldan, Zülküf Uçar, Mahmut Dindar, Gülcan Kaçmaz Sayyiğit, Gülderen Varli, Sinan Çiftyürek, il ve ilçe örgütleri, STK'lar ve vatandaşlar katıldı.

"BARIŞ İSTEĞİMİZİ YÜKSEK SESLE DİLE GETİRİYORUZ”

1 Eylül Dünya Barış Günü sebebi ile Emek ve Demokrasi Platformu adına açıklamalarda bulunan İHD Van Şube Başkanı Fırat Durmaz, "Herhangi bir coğrafyada barışın tesis edilememesi kişilerin insan olmaktan kaynaklı birçok hakkını aynı anda ihlal etmektedir.

Emek ve Demokrasi Platformu olarak benimsediğimiz temel yaklaşım, barışın, insan hakları ve özgürlüklere dayalı oluşudur. İnsanlar arasındaki her türden eşitsizlikler, hakların ve özgürlüklerin tanınmayışı, savaşların ve çatışmaların temel sebebidir.

Bu nedenle Emek ve Demokrasi Platformu olarak her şart altında ve dünyanın neresinde olursa olsun barışın, haklara ve özgürlüklere dayalı olarak sağlanabileceği düşüncesindeyiz” ifadelerini kullandı.

Durmaz, "Emek ve Demokrasi Platformu olarak 1 Eylül Dünya Barış Günü vesilesiyle bir kez daha barış isteğimizi yüksek sesle dile getiriyoruz" dedi.

Haber: Mehmet Salih Giyci - Fatma Öztürk