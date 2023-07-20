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Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Van Spor Futbol Kulübü, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Van Spor FK, geçen sezon ligin ikinci devresini Nazilli Belediyespor’da geçiren 26 yaşındaki forvet Bertuğ Bayar’ı kadrosuna kattı.

WanHaber / Mehmet Salih Giyci

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele edecek Van Spor FK, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Dış transferde şu ana kadar 10 oyuncuya imza attıran kırmızı siyahlı ekip, son olarak, ikinci devreyi Nazilli Belediyespor’da geçiren 26 yaşındaki Bertuğ Bayar’ı renklerine bağladı.

26 yaşındaki tecrübeli golcü, geçtiğimiz sezonun ilk devresini 1. Lig ekiplerinden Altınordu’da geçirirken, ligin ikinci devresinde Nazilli Belediyespor’a transfer olmuştu.

Geçtiğimiz sezonun ikinci devresini Nazilli Belediyespor’da geçiren oyuncu, 16’sı ilk 11 olmak üzere çıktığı 18 lig maçında 6 gollük performans sergilemişti.

2019-2020 ve 2020-2021 sezonunda 1. Lig’de yer alan Akhisar Belediyespor’da 2 sezon forma giyen tecrübeli golcü çıktığı 76 maçta 18 gol ve 2 asistlik katkı sağlamıştı.

Bertuğ Bayar, yeni sezonda Van Spor’un başarısı için ter dökecek.