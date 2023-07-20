Tahmini Okuma Süresi: dakika

WanHaber / Arif Karakaş

Sektörün firma sahipleri, karar vericileri ve yöneticileri ile bir araya gelerek, ARED faaliyetleri ve FESPA Eurasia 2023 Fuarı ile ilgili bilgi vermek, sektör hakkında sohbet etmek, “Belirsizliklere Karşı İşimizi Sağlam Temeller ile Güçlendirmek Semineri” düzenlemek amacıyla, yılın üçüncü il toplantısı Van’da gerçekleştirilecek.

ARED Van Toplantısı ve Sektörel Eğitim Semineri, Van Ticaret ve Sanayi Odası’nda, 21 Temmuz 2023 Cuma günü 13:30 – 16:00 saatleri arasında, FESPA Eurasia, Folpa, İstanbul Reklam, Mimaki Eurasia, Orafol, Prodigital ve SDS firmalarının sponsorluklarıyla gerçekleştirilecek.

ARED Van Toplantısı’nda gerçekleştirilecek “Yeni Üyelere Rozet Takdimi Töreni”nde, ARED’e yeni katılan üyelerin yaka rozetleri takılacak.

“Ustalara Saygı Töreni” ile seminerde Van’daki boya ve fırça döneminden yetişen tabela ustaları Ahmet Deniz, Hüseyin Ayça, Hüseyin Turan, İsmet Olcay, Murat Ayça, Turan Özpınar’a plaketleri takdim edilecek. Ardından seminer sunumları gerçekleştirilecek.

“Belirsizliklere Karşı İşimizi Sağlam Temeller ile Güçlendirmek” seminer sunumunu Eğitmen Ruhan Maral yapacak.

Toplantıda FESPA Eurasia 2023 Fuar Hazırlıkları katılımcılarla paylaşılacak. Van’da gerçekleştirilecek toplantıda, 23-26 Kasım 2023 tarihlerinde İFM İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy İstanbul’da gerçekleşecek olan 10. Uluslararası FESPA Eurasia 2023 fuar hazırlıklarıyla ilgili sektör temsilcileri bilgilendirilecek.

Endüstriyel reklam ve baskı fuarı olan FESPA Eurasia, ARED ve FESPA ortaklığı ile düzenleniyor. Fuar son olarak 2022 yılının Aralık ayında düzenlenmişti.

Endüstriyel reklam ve dijital baskı dünyasının tüm yeniliklerinin bir arada sergilendiği Avrasya’nın en büyük fuarı FESPA Eurasia, 1-4 Aralık 2022 tarihleri arasında, 10 bin 346 tekil ziyaretçiye ev sahipliği yapmıştı ve ziyaretçilerinin yüzde 18’ini 86 farklı ülkeden gelen yabancı ziyaretçiler oluşturmuştu.

ARED Van Toplantısı ve Sektörel Eğitim Semineri ile ilgili detaylı program için www.ared.org.tr adresinin ziyaret edilebileceği belirtildi.