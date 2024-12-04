Brent petroldeki dalgalanma, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

Ancak bu sefer olumlu yönde...

Araç sahiplerini sevindirecek bir gelişme yaşandı.

BENZİNE İNDİRİM GELDİ

Benzin fiyatlarında 97 kuruş indirim yaşandı.

İndirimli fiyatlar bu gece itibarıyla geçerli oldu.

Motorin fiyatlarında ise değişiklik beklenmiyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da benzinin litre fiyatı 42 lira 12 kuruştan,

Motorin litre fiyatı 44 lira 22 kuruştan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.