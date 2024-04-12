Balıkesir’in Sındırgı ilçesi belediyesine ait olduğu belirtilen resmi plakalı kamyoneti çaldığı öne sürülen Ö.S.D. ve H.C.S., yaklaşık 180 kilometre yol yaptıktan sonra 10 Nisan Çarşamba günü İzmir'e geldi. Çalıntı kamyonetin İzmir'de olduğu bilgisini alan polis, aracı bulmak için takip çalışması başlattı. Şehir kameralarında yapılan inceleme sonrası, 2 çocuğun çaldığı kamyonet, polis ekipleri tarafından durduruldu. Gözaltına alınan 2 çocuk, Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'ne götürüldü. Polisteki işlemlerinin ardından H.C.S., ailesine teslim edildi. Aracı kullandığı öğrenilen Ö.S.D. ise Çocuk Esirgeme Kurumuna teslim edildi. Çalıntı aracın ise belediyeye teslim edileceği belirtildi.

Kaynak: DHA