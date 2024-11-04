Saldırının Detayları ve Yaralılar

Saldırıda, Başkan Şen ile birlikte şoförü ve başka birkaç kişi de yaralandı. Olayın ardından şüpheli olarak gözaltına alınan E.Ş.'nin, Şen’in akrabası olduğu öğrenildi ve bu durum, saldırının arka planındaki ilişkilerin karmaşıklığını gözler önüne seriyor.Saldırı, TOKİ konutları bölgesinde meydana geldi. Başkan Hilmi Şen (50) ve şoförü Mikayil Çelikkol (40) olayda ağır yaralandı ve yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ayrıca, Ömer Şengül (42) ve Koray Kaya (45) gibi diğer üç kişi de saldırıdan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Yaralıların tedavisi devam ederken, olayın ciddiyeti her geçen dakika daha da artıyor.Hilmi Şen, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Yeniden Refah Partisi'nden belediye başkanı olarak göreve başlamıştı; ancak temmuz ayında partisinden istifa etti. Bu istifanın, saldırının nedenleri arasında bir bağlantısı olup olmadığı ise araştırılmakta.