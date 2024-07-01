Euro 2024 heyecanı, futbolseverler için büyük bir heyecan yaratırken, TRT 1 frekans ayarlarında yaşanan sorunlar da gündemde. Özellikle maç saatlerine yakın süreçlerde, TRT 1'in şifreli kanal olarak algılanması ve bu kanalı şifresiz izleyebilmek için güncel frekans bilgilerine ihtiyaç duyulması, kullanıcıları çeşitli çözüm yolları aramaya yönlendiriyor.

TRT 1 Şifreli Kanal Sorunu ve Çözüm Yolları

Euro 2024 maçları sırasında, birçok kullanıcı TRT 1 kanalında şifreli kanal uyarısı ile karşılaşıyor. Bu durumda yapılması gerekenler, TRT 1 frekans bilgilerini güncellemek ve kanalı şifresiz izleyebilmek için gerekli adımları atmak oluyor. Özellikle Beko kullanıcıları için bu süreç, belirli başlı adımları izlemeyi gerektiriyor.

Beko TRT 1 Frekans Ayarlama Nasıl Yapılır?

Beko marka televizyon ve uydu alıcıları için TRT 1 frekans ayarlarını güncellemenin yolları şu adımları içeriyor:

1. Uydu Alıcısını Açın ve Menüye Girin

Televizyonunuzu ve uydu alıcınızı açın. Uzaktan kumandanızla uydu alıcısının menüsüne girin.

2. Kanal Ayarları veya Kurulum Menüsüne Girin

Menüde genellikle "Kanal Ayarları", "Kurulum" veya buna benzer bir seçenek bulunur. Bu seçeneği seçerek ilerleyin.

3. Frekans Bilgilerini Güncelleyin

"Frekans Ekleme" veya "Frekans Güncelleme" seçeneğini bulun ve TRT 1 için güncel frekans bilgilerini girin:

Frekans: 11794 MHz

Polarizasyon: Dikey (V)

Sembol Oranı (Symbol Rate): 30000

FEC (Forward Error Correction): 3/4

4. Taramayı Başlatın ve Kaydedin

Frekans bilgilerini girdikten sonra "Tara" veya "Arama Yap" gibi bir seçeneğe basarak kanalları tarayın. Tarama işlemi tamamlandıktan sonra bulunan kanalları kaydedin ve menüden çıkın.

TRT 1 Biss Key Ayarı Nasıl Yapılır?

Eğer TRT 1 kanalını açtığınızda şifreleme problemi yaşıyorsanız ve Biss Key girmeniz gerekiyorsa, şu adımları izleyebilirsiniz:

Uydu alıcınızın menüsünde "CAS", "Key Girişi", "CAS System", "CAS Keys" veya buna benzer bir seçenek bulun. Bu menüde Biss şifreleme tipini seçin. Gerekli değerleri girin: TRT için Biss ID ve Key Değeri bilgilerini doğru şekilde girin.