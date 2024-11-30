İç güvenlik alanında düzenlemeler içeren kanun Resmi Gazete'de yayımlandı. Yasayla birlikte bekçilere bir takım yeni yetkiler verildi. Yapılan düzenlemeye göre, 'silah şüphesi' olan durumlarda bekçilerin hakları genişletildi.

BEKÇİLERE YENİ YETKİ VERİLDİ! ARTI KONTROL EDEBİLECEKLER

Çarşı ve mahalle bekçisi durdurduğu kişi üzerinde veya aracında silah bulunduğu hususunda yeterli şüphenin varlığı halinde, zarar verilmesini önlemek amacıyla kişiyi yoklama suretiyle elle dıştan kontrol edebilecek.

Ayrıca araçların ise dışarıdan bakıldığında içerisi görünen bölümlerini bekçiler artık kontrol edebilecek.

Emniyet Genel Müdürlüğü personelinden görevini üstün başarıyla yerine getirenlere İçişleri Bakanı tarafından "Emniyet Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası", "Emniyet Şeref Madalyası", "Emniyet Üstün Hizmet Madalyası" verilebilecek.

RUHSATSIZ SİLAHA CEZA ARTIŞI

Öte yandan ruhsatsız silah taşıyan, satın alan ve bulunduranlara verilen hapis cezasının bir yıl olan alt sınırı iki yıla, üç yıl olan üst sınırı da dört yıla çıkarılacak.

Ateşli silahların namlu, sürgü, ateşleme iğnesi gibi parçalarını ülkeye sokanlara, ve satanlara beş yıldan 12 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Üçüncü kez silahı çalınan veya kaybedenlerin silah vesikası geri alınacak. Bu kişilere 5 yıl süreyle silah bulundurma ve taşıma izni verilmeyecek.