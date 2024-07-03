Milyonlarca vatandaşın gözü, haziran ayı enflasyonuna çevrildi.

Haziran enflasyon rakamları, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı.

TÜİK verilerine göre enflasyon haziranda, aylık yüzde 1,64 artarak yıllık 71,60 oldu.

Enflasyon verileri; memur, memur emeklisi ve işçi emeklisinin yeni maaşlarının belirlenmesinde önemli bir rol oynuyor.

Yeni bedelli askerlik ücreti hesaplandı: 217 bin 851 TL...

Enflasyon verilerinin açıklanmasıyla memur maaşlarına bağlı olan bedelli askerlik ücreti de yeniden belirlendi.

Memur maaş katsayısına göre 2024 Temmuz bedelli askerlik ücreti 217 bin 851 TL oldu.

Net rakamı MSB açıklayacak

Nihai ücret, Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklanacak.

2019 Haziran’ında yasalaşan kanunda ilk bedelli tutarı 31 bin 343 TL olarak belirlendi.

Sonrasında kanuna göre memur maaşı katsayısına göre artan bedelli askerlik ücreti, sırasıyla her altı ayda bir artırıldı.

2019 Temmuz’unda 33 bin 230 olan ücret, 2020'nin ilk yarısında 35 bin 54 TL, ikinci yarısında 37 bin 70 TL olarak belirlendi.

Yıllara göre bedelli askerlik ücretleri

2021 ocak-haziran döneminde 39 bin 788 TL olarak uygulanan bedelli tutarı, 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere de 43 bin 150 liraya çıktı.

2022’nin ilk 6 ayında bedelli askerlik ücreti 55 bin 194 TL uygulandı.

2022 Temmuz ayında bedelli askerlik ücreti 80 bin 64 lira oldu.

2023 yılının ilk yarısında 104 bin 84 liraya kadar yükselen bedelli askerlik ücreti 2023 yılının ikinci yarısında 122 bin 350 liraya çıkartıldı.

Bedelli askerlik ücreti 2024'ün ilk yarısı için 122 bin 350 liradan 182 bin 608 TL'ye çıkarılmıştı.

Kışla zorunluluğu da var

2011'de, 2014'te ve 2018'de bir kereye mahsus olmak üzere çıkarılan kanunlarla gerçekleştirilen bedelli askerlik uygulamasında ücretler 2011'de 30 bin TL, 2014'te 18 bin TL ve 2018'de 15 bin TL olarak belirlenmişti.

2011 ve 2014'teki uygulamalarda, kışla zorunluluğu yoktu. 2018'deki uygulamada ise askerler 21 gün temel eğitim almışlardı.

Son kanuna göre ise yükümlüler bir aylık temel eğitimden geçiyor.

Bedelli askerlik ödemesi nasıl yapılır?

Başvuru şartlarını taşıyan yükümlüler ödemelerini, peşin olarak Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Emlak Katılım Bankası, Defterdarlıklar veya Malmüdürlüklerine T.C. Kimlik Numarası beyan ederek yatırabilecekler.