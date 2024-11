Güler, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, kanun teklifinin 26 maddeden oluştuğunu bildirdi.

6 Şubat depremlerinde doğrudan ve dolaylı olarak 18 şehrin ve 14 milyon insanın etkilendiğini hatırlatan Güler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı başta olmak üzere bakanlıkların, bu yıl sonuna kadar yaklaşık 150 bin, toplamda ise 350 bin konutu teslim etme noktasında yoğun bir çalışma ortaya koyduğunu söyledi.

Türkiye'nin yapı stokunu gelecek nesillere sağlıklı şekilde taşıyarak, sağlam yapılar inşa etmek ve yetki çatışmalarının önüne geçmek, yargı mercilerince verilen kararlar dikkate alınarak muhtemel sorunları önlemek amacıyla kanun teklifiyle düzenlemeler yapılacağını anlatan Güler, yaşam hakkının korunması yanında mülkiyet haklarının da korunarak her bir vatandaşın sağlıklı ve güvenli çevrede yaşayabilmesinin en büyük hedefleri olduğunu belirtti.

Güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi santrallerine özel denetim ve kontrol

Kanun teklifinin detaylarına ilişkin bilgi veren Güler, şunları kaydetti:

"Alternatif enerji kaynakları olarak önemi her geçen gün artan yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelen Türkiye, bu yolla hem enerjide dışa bağımlılığı sona erdirmekte hem de rüzgar ve güneş gibi doğal kaynaklardan azami düzeyde faydalanmak için çalışmaktadır. Teklif ile güneş enerjisi santralleri ve rüzgar enerjisi santralleri de bu bakış açısıyla teşvik edilmekte ve yeni düzenlemeler içerisinde bunların bakanlık bünyesinde özel denetimi ve kontrolü sağlanmaktadır.

Teklifimizde ayrıca; Köy Kanunu kapsamında çeşitli nedenlerle binalarını yapamayan veya taksitlerini ödeyemeyen hak sahiplerine ek süre verilmesine dair bir öneride bulunuyoruz.

Gecekondu Kanunu kapsamında yapılacak işlemlerde, ilgililerin tesis edilen işlemin içeriğinden haberdar edilmesi konusunda yeni bir düzenleme öneriyoruz.

Kentsel Dönüşüm Başkanlığınca yapılan arsa ve arazi teslimlerinin katma değer vergisinden muaf tutulması yönünde düzenleme yapılarak, kentsel dönüşüm konusunda ciddi bir desteği ortaya koymayı öneriyoruz.

Vatandaşlarımızın mülkiyet hakkının, gerektiğinde başka parsellere taşınabilmesi için 'imar hakkı aktarımı' tanımı ve imar hakkı aktarımının uygulanmasına ilişkin hükümler Kanuna eklenmektedir. Özellikle büyükşehirlerimizde 6306 sayılı Kanunumuzdan kaynaklı olarak mevcut planlarda donatı alanı içerisinde kalan parsellerin, kentsel dönüşüm kapsamında dönüştürülmesi ve yapı stokunun bu şekliyle beraber azaltılması noktasında bazı engeller olduğunu görüyorduk. Planlar kapsamında bu imar hakkı aktarımını getirmek suretiyle büyükşehirlerimizde kentsel dönüşüm konusunda ortaya çıkan sıkıntıları bir nebze olsun ortadan kaldırmayı hedeflemiş olduk."

Anayasa Mahkemesi iptal kararları doğrultusunda düzenlemeler yapılıyor

Anayasa Mahkemesinin iptal kararı doğrultusunda bölge planlarında değer artış payı oranına ilişkin yeni düzenleme yapıldığını dile getiren Güler, "Elektronik haberleşme altyapılarına ilişkin Anayasa Mahkememizin iptal kararı dikkate alınarak kent ve yapı estetiğine yönelik yeni kriterlere de bu kanun teklifinde yer vermiş bulunuyoruz." dedi.

Güler, kanun teklifinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kentsel Dönüşüm Başkanlığının görev ve yetkilerine ilişkin düzenleme yapıldığı bilgisini paylaşarak, yenilenebilir enerji yatırımlarına ilişkin destekleyici mahiyette düzenlemeler yapıldığını açıkladı.

Kanun teklifinde yapı denetim hizmet sözleşmelerinin kurulmaları, yapı denetim firmalarının görevlendirilmeleri ve denetimine ilişkin olarak ortaya çıkarılan eksikliklerin giderilmesi için düzenlemeler yapıldığını kaydeden Güler, "Büyükşehirlerimizde bölgesel mahiyette yapı denetim firmalarının görevlendirilmesi hususunda burada yer vermiş bulunuyoruz." dedi.

Coğrafi verilerin toplanması, üretimi, paylaşımı ile bu kapsama ilişkin mali ve cezai yaptırımlara da kanun teklifinde yer verdiklerini belirten Güler, Anayasa Mahkemesinin iptal gerekçesine uygun olarak Türkiye Çevre Ajansının yapısı, çalışma usul ve esaslarının düzenlendiğini söyledi.

"Casusluk" düzenlemesi

Bir basın mensubunun, yargıya ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifinde yer alan casuslukla ilgili maddeye ilişkin muhalefet partileri ile görüşmenin ne zaman yapılacağını sorması üzerine Abdullah Güler, "'Etki ajanlığı' kavramı asla bu maddemizle ilgili değildir. Özellikle Gürcistan örneğini veriyorlar. Lütfen Gürcistan'da yürürlüğe giren kanun metnini okuyun." dedi.

Kanun teklifinde yer alan casuslukla ilgili düzenlemeyi anlatan Güler, son dönemlerde adam kaçırma, gasp, adam yaralama, fidye, adam öldürme gibi eylemlerin istihbarat örgütüne mensup kişiler veya irtibatlı kişilerce işlendiğini, bu kişilerin işledikleri suçların yanında bu faaliyeti bir casusluk kapsamı içerisinde işlediği için ayrıca casusluk eyleminden de cezalandırılması için bir teklifte bulunduklarını anlattı.

Güler, "Açık bir kıyaslamayla Gürcistan'daki kanun ile bizim kanun teklifimizin uzaktan yakından hiçbir ilgisi olmadığına göre neden bu 'etki ajanlığı' kavramı ile ifade ediliyor?" diye sordu.

Muhalefet partileri ile "casusluk düzenlemesine" ilişkin yapacakları görüşmede AK Parti'nin teklifini anlatacaklarını bildiren Güler, "Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda örneği var. Endişeleri varsa bunları giderecek mahiyette kanun maddemizde herhangi bir önerileri varsa onları dinleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bir yanlış anlaşılma olduğunu kaydeden Güler, "Biz, bu yanlış anlaşılmayı doğru zeminde tartışarak, doğru sonuca ulaşmayı arzu ediyoruz." dedi.

Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'ndeki yemin görüntüleri

Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'ndeki yemin görüntüleri sonrası başlatılan incelemeye ilişkin değerlendirmesi sorulan Güler, "Türkiye bir hukuk devleti. Dolayısıyla mevcut askeri veya diğer okullarımızda, üniversitelerimizde fark etmeksizin hepsinin disiplin yönetmelikleri yürürlüktedir. Bu olaylar üzerine Milli Savunma Bakanlığımızın bu konuda incelenmek üzere bir görevlendirmesi vardır. Yüksek Disiplin Kurulu kapsamında bir değerlendirme olacak. İlgili teğmenlerin savunmaları alınacak. Varsa burada eksiklik giderilecek. Ona göre disiplin yönetmeliği neyi gerektiriyorsa o konuda gerekli karar verilecektir. Verilen her türlü karar da yargı denetimine açıktır." diye konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terörist başı Abdullah Öcalan ile ilgili açıklamaları hatırlatılarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuya ne zaman yanıt vereceğinin sorulması üzerine Güler, Cumhur İttifakı ortağı olarak Bahçeli ile tam bir uyum içerisinde olduklarını, herhangi bir görüş ayrılığının olmadığını vurguladı.

Teklifle, Köy Kanunu'nda değişikliğe gidiliyor. Bu kapsamda köyde ikamet eden ve köy nüfusuna kayıtlı olup evi bulunmayan ihtiyaç sahiplerine satılan taşınmazlar üzerinde çeşitli nedenlerle bina yapmayanlara ya da taksitlerini ödemeyen hak sahipleri ile 31 Aralık 2024 tarihinden önce süreleri dolacak hak sahiplerine binalarını yapmaları veya taksitlerini ödemeleri amacıyla 31 Aralık 2028 tarihine kadar ek süre tanınıyor.

Anayasa Mahkemesinin iptal kararı doğrultusunda, Gecekondu Kanunu'nun "yeniden gecekondu yapımının önlenmesine" ilişkin maddesinde değişikliğe gidiliyor. Buna göre, belediye sınırları içinde veya dışında, belediyelere, Hazineye, özel idarelere, özel bütçeli dairelere ait arazi ve arsalarda veya devlet ormanları hariç olmak üzere devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerde yapılacak, daimi veya geçici bütün izinsiz yapılar ve varsa çevreleyen tel örgü, çit, duvar gibi yapılar da dahil inşa sırasında olsun veya iskan edilmiş bulunsun, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, belediyeler veya il özel idarelerince yıkım kararı alınabilecek.

Alınan karar 7 gün içerisinde belediye veya idarelerce ilgililerine iadeli taahhütlü olarak tebliğ edilecek. Tebliğ edilemediği durumlarda yıkım kararının bir örneği yıkımı yapılacak yapıya asılacak ve mahalle muhtarına bırakılacak. Bu tarih, kararın yapı sahibine tebliği tarihi yerine geçecek. Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün sonra belediye veya il özel idaresi tarafından derhal yıktırılacak.

Mülkiye amirleri, izinsiz yapıların yıkım güvenliğinin sağlanması konusunda yükümlü olacak.

- Kanuna "imar hakkı aktarımı" tanımı eklendi

Teklifle, Katma Değer Vergisi Kanunu'nda değişikliğe gidiliyor. Bu kapsamda özel bütçe kapsamında bulunan Kentsel Dönüşüm Başkanlığına yapılan arsa ve arazi teslimleri, katma değer vergisinin istisnası kapsamına alınıyor.

Düzenlemeyle İmar Hakkı Kanunu'na "imar hakkı aktarımı" tanımı ekleniyor. Teklifte imar hakkı aktarımı tanımı şöyle yer alıyor: "1/1000 ölçekli uygulama imar planının bulunduğu, arazi ve arsa düzenlemesi yapılmış ya da yapılması mümkün olmayan alanlarda, parselin tamamının ya da bir kısmının umumi ve kamu hizmet alanlarında kalması sebebiyle, parsel üzerinde özel mülkiyete konu yapılaşma hakkının verilememesi durumunda, verilemeyen emsale esas inşaat hakkının başka parsel ya da parsellere imar planı kararı ile taşınması işlemidir."

İmar hakkı aktarımı yapılarak umumi ve kamu hizmet alanlarının kamuya mali külfet getirmeden bedelsiz karşılanarak kamu mülkiyetine geçirilmesi, vatandaşların mülkiyetlerindeki kısıtlılığın kaldırılması ve kamulaştırmasız el atma davalarının önüne geçilmesi amacıyla İmar Kanunu'nda değişikliğe gidiliyor.

Bu kapsamda, imar hakkı aktarımı yapılırken alıcı parselin emsale esas inşaat alanı en fazla imar planı ile belirlenmiş oranlar kadar ve her halde alıcı parselin yüzde 20'sini geçmemek üzere arttırılabilecek.

Verici parselin/parsellerin aktarıma esas inşaat hakları, en yakın komşuluğundaki imar parselinin/adasının emsale esas inşaat hakkını aşmamak kaydıyla ilgili idarece belirlenecek. Aktarma işlemi, alıcı ve verici parselin değer tespitleri üzerinden yapılacak.

Alıcı ve verici parselin aktarıma konu olacak imar haklarının değeri, kanuna göre yetkilendirilmiş lisanslı en az iki gayrimenkul değerleme kuruluşu tarafından belirlenen değerlerin ortalamasından az olmamak kaydıyla idarece oluşturulan kıymet takdir komisyonu tarafından bedel tespit esaslarına göre belirlenecek. Alıcı ve verici parsellerin aktarıma konu imar haklarının değerleri arasında fark oluşması durumunda karşılıklı mahsuplaşılabilecek.

Verici parselin imar hakkı aktarım işlemi, bulunduğu idare veya kurumun yetki alanı içerisinde olmak kaydıyla alıcı parselin imar planı kararı ile belirlenmesi ve verici parselin ilgili idareler lehine bedelsiz devredilmesi suretiyle gerçekleştirilecek.

Başka maksatlarla kullanılamayacak

Düzenlemeyle İmar Kanunu'nda yer alan parselasyon hazırlanmasına ilişkin maddede değişikliğe gidiliyor.

Buna göre, düzenleme ortaklık payları, düzenlemeye tabi tutulan yerler ile bölgenin ihtiyacı olan yol, meydan, park, otopark, çocuk bahçesi/parkı, yeşil saha, ibadet yeri ve karakol, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı öğretime yönelik eğitim tesis alanları, kamuya ait kreş ve gündüz bakımevleri, pazar yeri, semt spor alanı, toplu taşıma istasyonları ve durakları, Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesis alanları, otoyol hariç erişme kontrolünün uygulandığı yol, su yolu, bölgenin geneline hizmet veren spor alanı, belediye hizmet alanı, sosyal ve kültürel tesis alanı, kamu hizmeti için planlanan teknik altyapı ve trafo alanları, özel tesis yapılmasına konu olmayan ağaçlandırılacak alan, rekreasyon alanı olarak ayrılan parseller ve mesire alanları, resmî kurum alanı, uygulama imar planı kararı ile getirilen diğer umumi ve kamu hizmet alanları, otogar alanından oluşacak ve bu hizmetlerle ilgili tesislerden başka maksatlarla kullanılamayacak.

Düzenleme sahasında sözü geçen umumi hizmetler için ayrılması gereken alanların toplamının, belirtilen düzenleme ortaklık payından fazla olması veya daha öncesinde parselasyon planı tescil olmuş alanlarda ikinci kez düzenleme ortaklık payı kesintisi yapılamaması nedeniyle kamu eline geçişi sağlanamayan umumi ve kamu hizmet alanlarının belirtilen yöntemlerle kamuya geçişi sağlanacak.

Umumi ve kamu hizmet alanlarının kamulaştırma yoluyla kamu eline geçirilecek olması halinde uygulamaya giren parsellerin, imar planında kamulaştırmaya konu kamu ve umumi hizmet alanlarına denk gelen kısımları ilgili idarece kamulaştırılacak.

Bedel takdiri, bedel tespiti esasları da gözetilerek Sermaye Piyasası Kanunu'na göre lisans almış gayrimenkul değerleme uzmanları veya ilgili idare takdir komisyonlarınca raporlandırılarak tespit edilecek.

Tespit edilen bedel ödenmedikçe tapuda herhangi bir işlem tesis edilemeyeceği tapu kütüğünün beyanlar hanesinde belirtilecek ve bu bedelin tamamı tescil tarihinden itibaren en geç 1 yıl içerisinde ödenecek.

Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu'nun hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranı güncellenmek suretiyle ödenmedikçe devri yapılamayacak ve yapı ruhsatı verilemeyecek, tapuda herhangi bir işlem tesis edilemeyecek. Bedelin tamamen ödenmesi halinde taşınmaz maliki ya da idarenin talebi üzerine terkin edilebilecek.

Değer artış payı

Teklife göre, taşınmaz maliklerinin tamamının talebi üzerine parsel bazında fonksiyon değişikliği ile ada bazında yapılacak imar planı değişikliği sonucunda değerinde artış olan parsel veya parsellerin artan değeri ile mahkemelerce iptal edilen imar planı değişikliklerinde, imar planı değişikliği neticesinde yürürlükten kalkan imar planı ile teklif edilen yeni imar planının kapsadığı parsel veya parsellerde oluşan değer farkının yüzde 90'ı, değer artış payı olarak alınacak.

Değer artış payı bedelinin tespitinde Kamulaştırma Kanunu'nun ilgili maddesinde belirtilen bedel tespit esasları gözetilecek.

İmar planı değişikliği ile taşınmazda meydana gelecek değer artışının tespiti Sermaye Piyasası Kanunu'na göre yetkilendirilmiş lisanslı en az iki gayrimenkul değerleme kuruluşu tarafından plan değişikliği açıklama raporunda belirtilen mer'i plan koşullarındaki değer tespiti ile birlikte değişiklik sonrası değer tespiti yapılmak suretiyle belirlenen ortalama yeni değerden az olmamak üzere, idarece oluşturulan kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenecek.

Değer artış payı peşin veya taksitle ödenebilecek. Değer artış payının peşin ödenmesi halinde yüzde 10 indirim uygulanacak ve en geç tahakkukun oluştuğu tarihi takip eden bir ay içerisinde ödenecek.

Değer artış payının taksitle ödenmesi halinde ilk ödeme, tahakkuk tarihini takip eden birinci ay içerisinde faizsiz olarak yapılacak. Sonraki taksit ödemeleri ise ilk ödemeden sonraki altıncı, on ikinci ve on sekizinci aylarda olmak üzere ve kalan borç üzerine Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) aylık değişim oranları eklenerek artış yapılacak şekilde toplamda dört taksitte gerçekleştirilecek.

Taksitlerin erken ödenmesi halinde ise taksitin ödendiği tarihteki kalan borç üzerine Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) aylık değişim oranları eklenerek ödenecek taksit tutarı hesaplanacak. Değer artış payının tamamı ödenmeden tapuda satış, devir, bağış yapılamayacak, yapı ruhsatı düzenlenemeyecek.

İmar planlarında umumi hizmet alanına ayrılan yerlerden kamu eline geçişi sağlanamayan alanlarda kamu hizmetini yapacak ilgili idarenin kamu hizmet alanına ihtiyacı olmadığına dair görüşü alınarak eş değer alan ayrılmaksızın çevre yapılaşma koşulları ile uyumlu olmak kaydıyla konut kullanımı hariç fonksiyon değişikliği amaçlı plan değişikliği yapılabilecek.

İdarece izin verilecek

Teklifle, Anayasa Mahkemesinin iptal kararları dikkate alınarak İmar Kanunu'nun "Elektronik haberleşme altyapılarında yapı ruhsatı alınması" maddesinde düzenlemeye gidildi.

Buna göre, yapı ve binalarda kule ve direkler ile bunlara ait zorunlu altyapı unsurlarına yüksekliği 10 metreden az olmak, statik ve elektrik bakımından sakınca olmadığına dair inşaat ve elektrik/elektronik mühendislerince hazırlanacak rapor ile bu meslek mensuplarınca fenni mesuliyetin üstlenildiğine dair taahhütname verilmek ve malik ya da tasarruf sahibi ile işletmeci arasında yapılan kiralamaya veya kullanıma ilişkin belgenin sunulması, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun ilgili mevzuatında belirlenen gerekli ve yeterli koruma mesafesinin bırakılması ve buna dair güvenlik sertifikasının sunulması ve ilgili mevzuat uyarınca yer seçim belgesinin alınmış olması kaydıyla başkaca bir şart aranmaksızın ilgili idarece izin verilecek.

Teklifle, Anayasa Mahkemesinin iptal kararı uyarınca, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının görev ve yetkileri belirleniyor. Bu kapsamda Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında kalan alanlarda yapılan her tür ve ölçekteki plan, arazi ve arsa düzenlemesi ve kentsel tasarım projelerini onaylamak da Bakanlığın görev ve yetkileri arasında sayıldı.

Anayasa Mahkemesinin iptal kararı uyarınca, İmar Kanunu'nda yapılan değişiklikle, "Elektronik haberleşme altyapılarında yapı ruhsatı alınmasına" ilişkin maddenin yürürlük tarihinden önce kurulmuş olan kule ve direkler ile zorunlu altyapı unsurlarının imar durumu yeniden düzenleniyor.

Buna göre, süresi içinde izin başvurusu yapılmış olan kule ve direkler ile bunlara ait zorunlu altyapı unsurları için harç veya izin bedeli ödenmiş olması halinde yeniden harç ya da izin bedeli alınmaksızın ve 2 Temmuz 2004 ile 1 Ekim 2009 tarihleri arasında kurulmuş olan elektronik haberleşme istasyonlarına alınacak izin veya ruhsatlar için bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren işletmeciler bir yıl içinde ilgili idareye başvurabilecek. İlgili idarece yapılacak incelemeler sonucu gerekli belgeler üç yıl içinde işletmecilerce tamamlanacak. Eksikliğin tamamlanmasının mümkün olmadığının idarece tespiti halinde üç yıllık süre beklenilmeksizin süreç sonlandırılacak.

Yapı Denetimi Hakkında Kanun'da yapılan değişiklikle güneş enerji santrali ile rüzgar enerji santralleri Kanun'un kapsamı dışına çıkarılıyor.

Teklifle, yapı denetim hizmet sözleşmelerinin kurulmaları ve yapı denetim firmalarının görevlendirilmelerine ilişkin düzenleme yapılıyor. Buna göre, yapı denetim hizmet sözleşmesi bedeline esas inşaat alanı 500 metrekareye kadar olan yapılarda, yapı sahibince belirlenen yapı denetim kuruluşuyla, diğer hizmet sözleşmelerinde ise Bakanlıkça yayımlanacak usul ve esaslara göre o yapı için ildeki faal yapı denetim kuruluşu sayısı da dikkate alınarak elektronik ortamda aynı anda belirlenen en fazla iki yapı denetim kuruluşundan biriyle yapı sahibi arasında yapı denetim hizmet sözleşmesi akdedilebilecek. Sözleşmenin bir sureti taahhütname ekinde ilgili idareye verilecek. Yapı denetim hizmet sözleşmeleri Bakanlıkça belirlenen haller dışında feshedilemeyecek.

Yapı denetimi hizmeti için yapı denetim kuruluşuna ödenecek hizmet bedeli, yapı denetimi hizmet sözleşmesinde belirtilecek. Bu bedel, yapı denetim hizmet sözleşmesi bedeline esas yapı inşaat alanı 1000 (dahil) metrekareye kadar olan yapılarda hizmet bedeline esas yapı yaklaşık maliyetinin yüzde 1,75'i, yapı denetim hizmet sözleşmesi bedeline esas yapı inşaat alanı 1000 metrekareden 50 bin (dahil) metrekareye kadar olan yapılarda hizmet bedeline esas yapı yaklaşık maliyetinin yüzde 1,5'i, diğer yapılarda hizmet bedeline esas yapı yaklaşık maliyetinin yüzde 1,25'i kadar olacak.

Elektronik dağıtıma tabi olmayan işlerde belirtilen oran en fazla yüzde 3,50'ye kadar arttırılabilecek. Hizmet bedeli oranı, yapım süresi bir yılı aşan iş için yıllık yüzde 5 artırılacak. Güçlendirme işleri için belirlenecek yapı denetim hizmet bedeli, yapının tamamı için belirlenecek yapı denetim hizmet bedelinin yüzde 25'inden az olamayacak.

Yapı denetimi hizmet bedeline laboratuvarlara yaptırılacak olan taşıyıcı sisteme ilişkin deneylerden Bakanlıkça belirlenenlerin masrafları dahil olup katma değer vergisi ile yapı denetim kuruluşu tarafından talep edilen ve taşıyıcı sisteme ilişkin olmayan malzeme ve imalatlar konusunda yapı müteahhidince yaptırılacak olan laboratuvar deneylerinin masrafları dahil olmayacak.

Yapı denetim kuruluşu, yapı sahibinden başka bir ad altında, ayrıca hiçbir bedel talebinde bulunamayacak. Yapı denetim kuruluşlarına ödenecek hizmet bedeli, Endüstri Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Organize Sanayi Bölgeleri, Serbest Bölgeler ve Sanayi Siteleri onaylı sınırı içerisinde yer alan tüm yapılar için yüzde 50'yi geçmemek üzere indirimli uygulanacak.

Bu indirim oranlarına ilişkin usul ve esaslar Ticaret Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının görüşü alınarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenecek.

Bu düzenleme, Resmi Gazete'de yayımlanmasından 6 ay sonra yürürlüğe girecek.