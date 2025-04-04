Tıbbi operasyonla şubat ayında kalp kapağı değiştirilen MHP Genel Başkanı Bahçeli, operasyonun ardından yaklaşık 2 ay sonra mesaisine başladı.

İstirahati sonrası ilk olarak Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarına ziyarette bulunan Bahçeli, duanın ardından Türkeş'in kabrine kırmızı ve beyaz karanfiller bıraktı

Parti yetkililerinin de eşlik ettiği bu ziyaret sonrası Bahçeli, çıkışta kendisini bekleyen vatandaşları bozkurt işareti yaparak selamladı.

Devlet Bahçeli, kabir ziyaretinin ardından Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı'nın yeni hizmet binasına geçti.

Burada Bahçeli'nin aracını güller atarak karşılayan sevenleri "Durma ilerle evlatların seninle", "Hareketin lideri Devlet Bahçeli" sloganları attı.

MHP'den Bahçeli'nin mesaisine ilişkin paylaşım

MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, Genel Merkezimizde mesaisine başlamıştır. Allah başımızdan eksik etmesin." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, Bahçeli'nin makam odasında çekilen fotoğrafına da yer verildi.