Bugün Van'da nöbetçi olacak fırınlar belli oldu.

Van Fırıncılar ve Lokantacılar Odası'nın açıkladığı listeye göre bayramın 3. günü olan bugün Van merkezde 10 fırın nöbetçi olacak.

İşte o nöbetçi fırınlar listesi;

1- Başak İpekyolu Ekmek Fırını (İpekyolu üzeri Sofi Baba Cami Karşısı)

2- Mis Cemal Ekmek Fırını (İskele Caddesi sonu)

3- Sofibaba Ekmek Fırını (Şerefiye Mahallesi Ayaz 1. Sokak)

4- Hacıoğlu Ekmek Fabrikası (Şerefiye Mahallesi)

5- Büyükşehir Unlu Mamulleri (Akköprü Mahallesi Hıdrellez Caddesi Kardelen Sokak)

6- Uyaş Ekmek Fırını (Karşıyaka Beşyol civarı)

7- Akköprü Taş Ekmek Fabrikası (Akköprü Mahallesi)

8- Çello Ekmek Fırını (İkinisan Caddesi)

9- Başit Ekmek Fırını (Şabaniye Mahallesi Şabaniye Caddesi)

10- Göktat Ekmek Fabrikası (Bostaniçi Mahallesi)