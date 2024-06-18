Bugün Van'da nöbetçi olacak fırınlar belli oldu.
Van Fırıncılar ve Lokantacılar Odası'nın açıkladığı listeye göre bayramın 3. günü olan bugün Van merkezde 10 fırın nöbetçi olacak.
İşte o nöbetçi fırınlar listesi;
1- Başak İpekyolu Ekmek Fırını (İpekyolu üzeri Sofi Baba Cami Karşısı)
2- Mis Cemal Ekmek Fırını (İskele Caddesi sonu)
3- Sofibaba Ekmek Fırını (Şerefiye Mahallesi Ayaz 1. Sokak)
4- Hacıoğlu Ekmek Fabrikası (Şerefiye Mahallesi)
5- Büyükşehir Unlu Mamulleri (Akköprü Mahallesi Hıdrellez Caddesi Kardelen Sokak)
6- Uyaş Ekmek Fırını (Karşıyaka Beşyol civarı)
7- Akköprü Taş Ekmek Fabrikası (Akköprü Mahallesi)
8- Çello Ekmek Fırını (İkinisan Caddesi)
9- Başit Ekmek Fırını (Şabaniye Mahallesi Şabaniye Caddesi)
10- Göktat Ekmek Fabrikası (Bostaniçi Mahallesi)