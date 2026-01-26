Sabah'ta yer alan habere göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ikramiye artışının bütçeye etkisini çalışırken, Hükümet ikramiye artışına ilişkin yasal düzenlemeyi Ramazan ayı içinde TBMM'ye sunmaya hazırlanıyor.

Bakanlıkların çalışmalarını tamamlamasının ardından bayram ikramiyelerine ilişkin düzenleme Erdoğan'a sunulacak.

Kabine toplantısında ele alınmasıyla birlikte, Hükümetin ikramiyeye ilişkin kanuni düzenlemeyi Ramazan ayı içinde TBMM'ye sunması bekleniyor.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek olan düzenleme, TBMM Genel Kurulu'nda yasalaştırılmasının ardından Cumhurbaşkanının onayına sunulacak ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

17.7 milyon emekliye ödenecek toplam bayram ikramiyesinin 150 milyar TL'nin üzerinde olacağı hesaplanıyor.

İKRAMİYEYİ KİMLER ALACAK?

Bayram ikramiyelerini, "SGK'dan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri" alacak.

İKRAMİYELER NE ZAMAN YATIRILACAK?

Emekli bayram ikramiyeleri emekli maaşlarının yattığı bankalardaki hesaplar üzerinden alınacak. Bu yıl Ramazan ayı 19 Şubat'ta başlıyor. Ramazan Bayramı ise 20-24 Mart tarihleri arasında olacak. Geçmiş uygulamalar dikkate alındığında ilk bayram ikramiyesinin 9-14 Mart tarihleri arasında emeklilerin banka hesaplarına yatırılması bekleniyor.

BAYRAM İKRAMİYE NE KADAR OLACAK?

17.7 milyon emeklinin 4 bin TL olan bayram ikramiyesi 5 bin TL'ye çıkacak. Böylece bayramlarda emeklinin cebine 10 bin TL girmiş olacak.