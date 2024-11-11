Organize Suç Örgütüne Yönelik Dev Operasyon

Operasyonlar sonucunda 270 şüpheli yakalandı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı'nın koordinasyonunda gerçekleştirilen bu geniş çaplı operasyon, suç örgütünün faaliyetlerine son vermek amacıyla titizlikle planlandı.

Suç Listesi Göz Kamaştırıyor

Yapılan operasyonlarda, şüphelilerin 83 farklı suç eylemine karıştığı belirlendi; bunlar arasında suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kasten öldürme ve uyuşturucu madde ticareti gibi ciddi suçlar yer alıyor. Yakalanan kişiler hakkında, kasten yaralama, silah ticareti ve nitelikli dolandırıcılıktan soruşturma başlatıldı; bu durum, örgütün ne denli geniş bir suç ağına sahip olduğunu ortaya koyuyor.

Ele Geçirilen Malzemelerle Çetenin Gücü Ortaya Çıktı

Operasyonlar sırasında yapılan aramalarda, 43 ruhsatsız tabanca, 11 ruhsatsız tüfek ve 5 adet AK-47 otomatik silah gibi çok sayıda silah ele geçirildi; ayrıca uyuşturucu maddeler, döviz ve Türk Lirası ile dijital materyaller de bulundu. Toplamda 8 konut, 2 arsa, 1 otomobil ve 4 motosikletin yanı sıra 19 banka hesabına da el konuldu; bu durum, örgütün finansal gücünü gözler önüne seriyor.