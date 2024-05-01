Toplantıya ilişkin açıklamalarda bulunan Başkent Vanlılar Platformu Başkanı Akın Dinçer; “Amacımız Ankara – Van arası ilişkileri geliştirmek” dedi.

Başkent Vanlılar Platformu aracılığıyla Ankara ve Van arası ilişkileri geliştirmeyi amaçladıklarını belirten İş İnsanı Akın Dinçer, WanHaber’e özel açıklamalarda bulundu.

2019 yılından bu yana Ankara ve Van arası hem siyasi hem sosyal ilişkileri geliştirmek adına Başkent Vanlılar Platformu’nu kurduklarını belirten İş İnsanı Akın Dinçer, “Amacımız Ankara ve Van arası köprü kurmak.” dedi.

Aynı zamanda Başkent Vanlılar Platformu Başkanlığını da yürüten İş İnsanı Akın Dinçer, “2019 yılından bu yana kurulan bir platform, amacımız ise Ankara ve Van arası köprü kurmak. Ankara aynı zamanda sivil toplum kuruluşlarının da merkezi. Bizler de memleketimiz Van için önemli çalışmalara katkı sağlayacak her türlü adıma destek olmak ve burada Van lobisini yükseltmek için Başkent Vanlılar Platformu’nu kurduk.” diyerek Ankara ve Van arasında ki ilişkileri geliştirmek istediklerini belirtti.

“HER AY TOPLANTI DÜZENLENİYOR”

Her ay düzenli olarak değerlendirme toplantıları yaparak çalışmalarına devam ettiklerini söyleyen İş İnsanı Dinçer, “Başkent Vanlılar Platformu olarak farklı siyasi partilerden devlet adamları veya Van’ın önde gelen isimlerini platform toplantılarımızda ağırlıyoruz. Dün gerçekleştirdiğimiz toplantıda ise Gençlik ve Spor Eski Bakanı, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç bizlere eşlik etti. Kendisiyle hem Van’ı hem Van-Ankara ilişkilerini konuştuk hem de bu çerçevelerde Suat Kılıç’ın bakanlığı dönemindeki Van Projelerini ve hatıralarını konuştuk. Her ay bu şekilde olağan toplantılarımız devam edecek, buradaki asıl maksadımız Van ve Ankara arasındaki bağları güçlendirmek.” ifadelerine yer verdi.

Başkent Vanlılar Platformunun Yönetim Kurulu Başkanlığını Akın Dinçer’in yürüttüğü platformun Genel Sekreterliğini ise İş İnsanı Tolga Yüksel yürütüyor.

12 kişilik Vanlı iş insanından oluşan platformun diğer üyeleri ise şu isimlerden oluşuyor;

Murat Türkoğlu, Fatih Başıbüyük, Umut Akay, Seçkin Arar, Selami Tozoğlu, Sanlı Türkoğlu, Abdülnasır Çetin, Çağrı Silahtaroğlu, Yasin Ertürk, Serhan Yıldız.