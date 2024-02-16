Gençlik ve Spor Bakanlığı girişimleri ile hayata geçirilen Gençlik Merkezi’nde gençlerle bir araya gelen Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, gençlerin sorun ve sıkıntıları dinledi.

Kendilerine sunulan desteklerden dolayı Başkan Say’a teşekkür eden öğrenciler, taleplerini de Başkan Say’a iletme imkanı buldu. Öğrencilerin taleplerini not alan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, göreve geldikleri günden itibaren spora ve sporcuya büyük önem verdiklerini ve bu konuda her türlü desteği sunduklarını anlattı.

“SPOR KARDEŞLİKTİR, DOSTLUKTUR”

Her zaman sporun ve sporcunun merkezi Edremit dediklerini vurgulayan Başkan Say, “Çünkü spor kardeşliktir, dostluktur, sağlıktır aynı zamanda insanın hayata motivasyonudur. Şuanda içinde bulunduğumuz tesis de Gençlik ve Spor Bakanlığımız girişimleri sonucunda Edremit’imize kazandırdığımız bir tesis.

Bu insanı mutlu eden bir durum. İkinci 5 yılda da bu yatırımlar aralıksız sürecektir. Hem tesisleşme hem spor çeşitliliğini destekleme hem de ulusal ve uluslararası yarışmalar düzeyinde ciddi sonuçlar elde ettik. Özellikle gençleri işin içine dahil etmek suretiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Tüm desteklemelerle birlikte gençlere özgüven içerisinde ayaklarının üzerinde durma ve sporun getirdiği zenginlikle de olumsuz alışkanlıklara da fırsat vermeme yönünde gayret göstermeye devam edeceğiz” diye konuştu.

HENTBOLCULARA SÖZ VERDİ

Her branşta gencin bulunduğu buluşmada yöneltilen talep ve soruları cevaplayan Başkan İsmail Say, hentbolcuların salon talebine ise, takımın süper lige çıkması halinde sadece hentbola ait bir salon yapacaklarının sözünü verdi.

Ulaşım konusundaki sıkıntılara da değinen Başkan Say, “Sizlerin Edremit merkez sınırları içerisinde rahat hareket edebilmesi için bizim yetkimiz dışında olmasına rağmen dün bir karar aldık. Büyükşehirden yetki alarak, Erdemkent, Esentepe, Erenkent mahalleleri ile buraları birbirine bağlayan Edremit merkeze kadar bir ring sistemi koyduk.

Birkaç güne kadar bu uygulama hayata geçecek. Bu araçlar bu mahalleler arasında sürekli hiç durmadan dönecek. Ama bu araçlar Van merkeze gitmeyecek. Böylece vaktinde antrenmanlarınız başta olmak üzere istediğiniz yerlere ulaşıp, saatlerce güneşin altında, soğukta beklemeyeceksiniz. Şimdiden hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.