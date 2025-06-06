Başkan Karakoç, bayramların birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışma duygularının en yoğun yaşandığı günler olduğunu belirterek mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Kurban Bayramı, Hz. İbrahim’in teslimiyetiyle, Hz. İsmail’in sadakatiyle, Allah’a kulluğun zirve noktasıyla özdeşleşmiş mübarek bir zaman dilimidir. Bu kutlu günler, sadece bir ibadet değil; aynı zamanda paylaşmanın, kardeşliğin ve toplumsal dayanışmanın en güçlü tezahürüdür. Bayramlar, kırgınlıkların unutulduğu, gönüllerin birleştiği, uzakların yakın olduğu, hatırlanmanın kıymet bulduğu zamanlardır.

Kurban Bayramı’nın tüm İslam âlemine ve insanlığa barış, huzur ve sağlık getirmesini temenni ediyorum. Bu vesileyle tüm yurttaşlarımızın ve İslam âleminin Kurban Bayramını en içten dileklerimle kutluyor, sağlıklı, huzurlu ve bereketli bir bayram geçirmelerini diliyorum.”

Karakoç, Play-off finalinde Batman Petrolspor’u mağlup ederek 1’inci Lig’e yükselen Vanspor’u da tebrik ederek, “Artı Değer İnşaat şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı olarak 25 senedir İstanbul’da ikamet ediyorum ama kalbim gönlüm hep Van’da. Şehrimizi ve halkımızı çok seviyorum. Bundan 1 sene önce yönetimdeki arkadaşlar bana gelip Vanspor’un zor durumda olduğunu ve katkı sunmamı istediler. Ben de konu Van ve Vanspor olunca hiç düşünmeden, başım üstüne dedim ve elimden ne gelirse yapacağımı ifade ettim. Ve Artı Değer şirketi olarak şanlı Vanspor’umuza 25 milyon TL yardımda bulundum. Yine bu süreçte Karakoç ailesi adına kardeşlerim ve amcamın oğlu Engin Karakoç başta olmak üzere elinden geleni yaptı. Biz Karakoç ailesi olarak Vanlıları ve Van Vanspor‘u çok seviyoruz. Bundan sonra da Van için ne gerekiyorsa yapacağız ve kulübümüze katkı sunmaya devam edeceğiz. Bu başarı bir kişinin, bir grubun değil bütün Van halkınındır. 7’den 70’e herkesin bu başarıda katkısı çoktur. Bende bu anlamda şehrimizin en büyük birleştirici gücü olan Vanspor’u yalnız bırakmayan herkese can-ı gönülden teşekkür ediyorum. Şampiyonluk kupası Van halkına hayırlı uğurlu olsun. Vanspor‘umuzu bundan sonra Süper Lig’e çıkarmak için elimizden gelen yapacağız” şeklinde konuştu.