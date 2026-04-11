Türkiye genelinde sahte içkiye yönelik operasyonlar sürüyor.

Bu kapsamda da yılın ilk çeyreğinde yapılan operasyonlara ilişkin detaylar belli oldu.

Metil alkol kullanımına bağlı olası can kayıplarının önüne geçmek amacıyla yürütülen saha çalışmaları neticesinde, 1 Ocak-31 Mart 2026 tarihlerini kapsayan dönemde ülke genelinde 1024 operasyon düzenlendi.

232 BİN 422 LİTRE SAHTE İÇKİ

Eş zamanlı ve planlı yürütülen bu operasyonlarda 1290 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonlarda 232 bin 442 litre sahte içki ele geçirildi.

41 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılardan 41'i tutuklanırken, 47'si hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

DENETİMLER SÜRECEK

Yetkililer, vatandaşların can güvenliğini korumanın temel öncelikleri olduğunu vurgulayarak, halk sağlığını tehdit eden sahte içki üretimi ve satışına karşı denetimlerin aralıksız sürdüğünü belirtti.