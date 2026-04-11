Hüsamettin Cindoruk'tan üzücü haber...

Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Hüsamettin Cindoruk, 25 Aralık 2025 tarihinden beri tedavi görüyordu.

Evde oksijen satürasyonunun düşmesi üzerine Cindoruk, Koç Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

HAYATINI KAYBETTİ

Burada tedavi altına alınan Cindoruk, yoğun bakım servisine yatırıldı.

92 yaşındaki Cindoruk'un bugün hayatını kaybettiği bildirildi.

HÜSAMETTİN CİNDORUK HAKKINDA

1933 yılında İzmir'de dünyaya gelen Cindoruk, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi ve bir süre avukatlık yaptı.

Siyasi kariyerine Demokrat Parti çatısı altında başlayan Cindoruk, 1960 darbesi sonrası kapatılan Demokrat Parti'nin devamı niteliğindeki partilerde aktif rol aldı.

Doğru Yol Partisi'nin (DYP) kurucuları arasında yer aldı ve uzun yıllar genel başkanlığını yaptı.

1991 seçimlerinden sonra TBMM Başkanı olan Cindoruk, Süleyman Demirel'in Cumhurbaşkanı seçilmesiyle bir süre DYP Genel Başkanlığı görevini de üstlendi.

Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın 1993 yılında vefat etmesinin ardından, anayasal süreç kapsamında kısa bir süre Cumhurbaşkanlığına vekâlet etti.

28 ŞUBAT'TA AKTİF ROL

Hüsamettin Cindoruk, 28 Şubat darbesinde de başroldeydi.

Doğru Yol Partisi'nden istifa eden milletvekilleri, Cindoruk'un kurduğu Demokratik Türkiye Partisi'ne katıldı.

Refah-Yol'un düşürülmesinin ardından Cindoruk'un DTP'si ANAP ve DSP ile birlikte yeni hükümeti kurarak 28 Şubat kararlarını uygulamaya geçirdi.

CHP İLE İLİŞKİLERİ "SICAKTI"

Cemal Cindoruk'u geçtiğimiz yıllarda eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ziyaret etmişti.

CHP'ye akıl hocalığı yapan Cindoruk o dönem Kılıçdaroğlu ile olan görüşmeye dair, "Türkiye'de siyasal hayat bir çıkmaza girmiştir. Bugün yarı başkanlık sistemini yaşıyoruz, bir süre sonra başkanlık sistemine geçeceğiz.

Bu sadece başkanlık sistemi değil tek parti sistemidir. Tünelin ucunda ışık yoktur. O ışığı yakmak için Sayın Kılıçdaroğlu'na ve CHP'ye büyük görev düşüyor" demişti.