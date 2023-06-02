WanHaber – Özel

Van Spor Futbol Kulübü Başkanı Feyat Kıyak ve bazı yöneticiler, Şahabettin Özarslaner Spor Tesisleri’nde yapılan toplantıda basın mensupları ile bir araya geldi.

Van Spor Futbol Kulüp Başkanı Feyat Kıyak, Genel Sekreter Gökhan Hanoğlu ile beraber, 12 Haziran’da yapılacak kongrede önemli açıklamalar yapacaklarını belirtirken, Van Spor’un genel durumu ile ilgili değerlendirmelerde bulundular.

“MÜCADELE ETTİK ANCAK BİR ÜST LİGE ÇIKAMADIK”

Toplantıda konuşan Van Spor Futbol Kulübü Başkanı Feyat Kıyak, “2022-2023 sezonunda hem biz kulüp yönetimi olarak, hem teknik kadromuz olarak, hem siz basın mensubu arkadaşlarımız olarak, şehrin birleşenleri olarak bu camianın bir üst lige çıkabilmesi için birlik beraberlik içinde mücadele verdik. Ancak bir üst lige çıkmak bize nasip olmadı. Şansızlıklar oldu. Umduğumuz şampiyonluğu bu memlekete yaşatamadık” dedi.

“KONGREYİ ERKEN YAPIP HIZLICA YOL ALMAK İSTİYORUZ”

Bu yıl kongre sürecini erken başlatmak istediklerini belirten Kıyak; “Bizler kongre sürecini hemen başlatıp, geçmiş dönemde ki krizleri, zamansızlıkları yaşamayalım istedik. Gerek hoca anlamında gerek transferler anlamında hızlıca yol alıp gelecek sezon bizleri şampiyonluğa götürebilecek kadro oluşturabilmek için böyle bir karar aldık” diye konuştu.

“ALAGÖZ HOLDİNG İLE RESMİ SÖZLEŞME İMZALAYACAĞIZ”

Yeni sponsorluk için Alagöz Holding ile görüştüklerini söyleyen Kıyak, “Bitexen ile olan sözleşmelerimizi nasip olursa fesih edeceğiz. Yeniden Van Spor farklı bir isimle, farklı bir sponsorla yola çıkacak. İnanın şu an formaya o kadar çok talep var ki yer bulamıyoruz ki sponsorların adını yazdıralım. Van Spor’un da ismi artık Bitexen Van Spor olarak değil farklı anılacak. Alagöz Holding ile ciddi anlamda sponsorluk görüşmesi yapıyoruz, inşallah hafta içi resmi sözleşmeyi yapacağız” diye konuştu.

“BU EMEKLERİ VERMEK O KADAR KOLAY MI?”

Van Spor Futbol Kulübü Başkanı Feyat Kıyak, şunları söyledi; “Biz bu kulübü 16-19 milyon borçla devir aldık. Bir piyasa değerimiz var ki satın alınabiliyor mutluluğunu yaşıyoruz. Benim üzüldüğüm tek nokta Levent bey kendilerinden Allah razı olsun.

Nezaket kuralları içerisinde bu kulübün bir başkanı var, ‘başkanım böyle bir düşüncemiz var bir çay içebilir miyiz?’ demesiydi. Benim babamın malı değil ki gel hadi kardeşim, manavdan elma portakal satmıyoruz ki. Senin bugün ticaretin iyi gitti, ticarettir bu, yarın kötü gitti.

Senin dışarıda yapacağın yanlış ticaret 1,5 milyon insana mal oluyor. Bu takım Bal Ligi’nden 2. Lige çıkmak için ne emekler verdi, ne kalpler kırıldı. Bu emekleri vermek o kadar kolay mı?” dedi.

Van Spor Genel Sekreteri Gökhan Hanoğlu da, kulübün borcuna ilişkin bilgiler paylaştı.

Mehmet Salih Giyci