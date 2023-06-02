WanHaber - ÖZEL

Türkiye Kömür Üreticileri Derneği (KÖMÜRDER) 8. Olağan Genel Kurul Toplantısı Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü’nde yapıldı. Türkiye Kömür Üreticileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hasan Hüseyin Erdoğan'ın konuşmasıyla başlayan kurul, saygı duruşu ve İstiklal Marşı, divan oluşumu, faliyet ve denetim raporunun okunması, üye giriş ve aidatlarının belirlenmesi, yönetim ve denetleme kurulunun belirlenmesi ile devam etti.

Türkiye'nin bazı illerinde olduğu gibi Van'da da kömür ocağı bulunan Vefa Group, zoru başararak 8 kişiden oluşan KÖMÜRDER'in yönetim kuruluna seçildi.

Genel Kurul sonrası açıklamalarda bulunan Vefa Grup Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Ürüm, "8. Olağan kurulunu yapmış olduğumuz KÖMÜRDER'in seçimini tamamlamış ve Vefa Group olarak Yönetim Kurulu'na seçilmiş bulunmaktayız. Bizler ve sektörümüz için önemli olan bu görevi en iyi şekilde yapacağımızı ifade etmek istiyorum. Yönetim kurulumuzun önce ilimize, daha sonra da kömür madencilerine hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Geçmişte olduğu gibi bugünde, yarında ülkemiz için üretmeye ve çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Haber: Mehmet Salih Giyci