AK Parti Tuşba İlçe Başkanı Ümit Kanan, beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Kelle Mahalle Muhtarı ve aynı zamanda AK Parti Mahalle Başkanı ile birlikte gerçekleşen ziyarette, Kanan vatandaşların sorunlarını yerinde dinledi.

Tuşba ilçe merkezine 95 kilometre uzaklıkta, Muradiye ilçesine 5 kilometre mesafede bulunan Kelle Mahallesi’nde Kanan, mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Mahalledeki dertleri, talepleri ve beklentileri dinleyen Kanan, çözüm için gereken gayreti göstereceğini ifade etti ve şöyle dedi: “Sizler bizim için sadece harita üzerindeki bir mesafe değilsiniz. Kelle mahallemiz, ne kadar uzak olursa olsun, bizim kalbimize en yakın yerdir.”

Ziyaretin sonunda çocuklara kitap hediye eden Kanan, mahalle halkına çeşitli hediyeler ve ikramlar dağıttı.