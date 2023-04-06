Edremit Evliya Çelebi Uygulama Oteli'nde gazetecilerle iftarda buluşan AK Parti Van İl Başkanı Emre Güray, iftar sonrası açıklamalarda bulundu. Beraberindeki başkan yardımcıları ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte kentteki basın mensupları ile iftar yapan İl Başkanı Güray, 14 Mayıs seçimlerinin bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.

Davetlerine icabet eden gazetecilere teşekkür ederek konuşmasına başlayan İl Başkanı Güray, "Bugün bir takım istişareler yapmak için iftarda bir araya geldik. Dilerseniz önce kendimi tanıtayım. 1983 Van doğumluyum. Harita mühendisiyim. Aynı zamanda coğrafi bilgi sistemleri uzmanıyım. Şehir bölge planlamada yüksek lisans yaptım.

Üniversite sonrası ticari hayatımı Van'da sürdürdüm. 2005 yılından beri Van'da özel sektörde faaliyetler yürüttüm. 2020 yılında Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Vali Mehmet Emin Bilmez'e teknik danışmanlık yaptım. Siyasi olarak Ak Parti'nin kuruluşundan beri bu partiyle bağım var. 20 Haziran 2003'ten beri aktif olarak bu partide çeşitli kademelerde görev aldım. 8 Nisan 2018 tarihinde yönetim kurulu üyeliği yaptım.

Akabinde AR-GE'den sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevi yürüttüm. Sonraki süreçte il seçim koordinasyon merkezi başkanlığı yaptım. Siyaset akademisi koordinatörlüğü görevinde bulundum. En son İl Başkan Yardımcılığı görevini sürdürüyordum.

İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu'nun istifası sonrası bizler de adaylığımızı açıkladık. Deprem süreci yaşandı, bizler de deprem bölgelerine giderek çalışmalarımızı sürdürdük. Sonraki süreçte 8 Mart'ta Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle bu göreve atandık. 14 Mayıs'ta çok önemli bir seçim var. Çalışmalarımızı yoğun şekilde sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

"HALKIMIZA HİZMETKÂR OLMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Hiç kimseyi kırmadan, üzmeden görevlerini yapmaya gayret ettiklerini belirten İl Başkanı Emre Güray, "Aday adaylarımız belirlendi. Temayül yoklamalarımızı yaptık. 9 Nisan itibariyle aday listeleri YSK'ya teslim edilecek. 11 Nisan'da ise Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla seçim manifestomuz ve seçim startımız verilecek. Tüm teşkilatlar olarak sahaya ineceğiz.

Farklı bir seçim serüveni içindeyiz. Çünkü büyük bir deprem yaşandı. Bazı radikal kararlar aldık. Bu seçime, biraz daha farklı hazırlanıyoruz. Herkesi kucaklama adına, kimseyi ötekileştirmeden bu düşünceyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Dün yeni yönetim kurulumuzu oluşturduk. İnşallah bu seçimde güçlü bir şekilde Van'dan, Ankara'ya selamımızı yollayacağız" ifadelerini kullandı. Daha sonra soruları yanıtlayan Başkan Güray, milletvekili aday adaylığı için istifa eden isimlerin yerine, yenilerinin getirildiğini belirtti.

Gazetecilerle buluşmaları noktasında ayrım yapmadan her basın mensupları ile bir araya gelme gayreti içinde olduklarını anlatan Güray, "Ben adaletten ve sadakatten yana bir tavır içinde olacağım. Adalet olmazsa, başarı olmayacağına inanıyorum. Hayatımı Van'da sonlandırmak istiyorum. Burada güzel işlere imza atmak istiyorum" dedi.

"LİSTEYE GİRECEK İSİMLER KESİNLİKLE BELİRLENMİŞ DEĞİL"

Piyasada dolaşan ve aday olma ihtimali ağır basan isimlerinle ilgili soruyu yanıtlayan Başkan Güray, "Az önce arkadaşlar da bana böyle bir liste olup olmadığını sordu. Samimi söylüyorum böyle bir şey yok. Bakın sadece aday adayı olan isimleri bırakın, belki hiç aday adayı olmayan bazı isimler de listeye girebilir. Tüm samimiyetimle söylüyorum kesinlik kazanmış isim listeleri yok" ifadelerini kullandı.

HDP ve Hüda-Par arasında bir bağ olup olmadığı yönündeki soruyu yanıtlayan Güray, "Bu konu, genel merkez bazında bir konu. Hüda Par Genel Başkanı zaten açıklamalarda bulundu. Her türlü terör örgütlerine karşı olduklarını, devlete bağlı olduklarını açıkça beyan etti. Bizzat öyle olduğu için de Cumhurbaşkanımız Hüda Par'ı Cumhur İttifakı'na davet etti.

HDP ve Hüda-Par yan yana getirilemez. Bakın Diyarbakır anneleri, Van anneleri var. Bu anneler HDP kapısında, örgüt tarafından dağa götürülen çocuklarını istiyorlar. Hüda Par'da böyle bir şey var mı? Bu, doğru değildir" açıklamasını yaptı.

"KIRGINLIKLARIN SONA ERMESİ İÇİN ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ"

Ak Parti'de kırgınlıklar olduğu, bu kırgınlıkların nasıl sonlandırılacağı yönündeki soruyu cevaplayan İl Başkanı Emre Güray, "11 ili etkileyen büyük bir deprem yaşandı. Bizler bu afeti bir tarafa bırakıp coşkuyla seçim çalışmaları yapacak değiliz. Elde olmayan nedenlerden dolayı seçim stratejimiz biraz farklı olacak. Ama Ak Parti'nin, Cumhur İttifakı'nın başarılı olması için gayret göstereceğiz.

Kırmızı çizgimiz bireysel tarzdaki talepler değil, toplumsal tarzdaki taleplere cevap vermek olacaktır" diye konuştu. VASKİ tarafından borcunu ödemeyen birçok kişinin icraya verilmesi konusundaki soruyu yanıtlayan Güray, "O konu, kurumsal bazda alınan bir karardır.

Zaten Sayın Cumhurbaşkanımız da 2 bin liraya kadar olan borçlarla ilgili bir af getirdi" dedi. Saha araştırmaları yaptıklarını söyleyen Başkan Güray, "Biz sürekli saha araştırmaları yapıyoruz. Seçmen profillerini tek tek araştırıyoruz. 652 bin 800 seçmenle girdiğimiz 2019 seçimlerinin ardından, şimdi 707 bin dolayında bir seçmen söz konusu.

Aşağı-yukarı 58 binlik bir seçmen artışı var. Fakat bu seçimlerde ilk kez oy kullanacak olan 93 bin 420 seçmen söz konusu. İpekyolu ilçesinde ilk kez 26 bin kişi oy kullanacak. Üye durumlarımızı göz önüne aldığımızda, İpekyolu bazında, yüzde ellide varız.

Tabii her siyasi partinin hedefi Van'da sekizde sekiz milletvekili çıkarmak. Ama ben HDP veya Yeşil Sol Partisi'nin söylemlerinin, onları bağladığını belirtmek istiyorum. Kırılganlıklara yönelik de dediğim gibi çalışmalarımız sürüyor. İnşallah bu seçimleri en iyi şekilde neticelendiririz" ifadelerini kullandı. Program, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Van Bölge Gazetesi