25 yıl aradan sonra 1. Lig'e yükselmenin gururunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Temel, hem şehir hem de takım adına büyük bir sorumluluk üstlendiklerini belirtti.

“FUTBOL; KARDEŞLİK, DOSTLUK VE BARIŞTIR”

Van Spor FK Başkanı Erol Temel, “Öncelikle 1. Lig'de mücadele edecek olan tüm takımlara başarılar diliyorum. 25 yıllık hasretin ardından 1. Lig’de mücadele edecek olmanın gururunu yaşıyoruz. Hem şehrimizi hem kentimizi hem de takımımızı en iyi şekilde temsil edeceğiz. İlk rakibimiz Boluspor oldu, kendilerine de başarılar diliyorum. Futbol; kardeşlik, dostluk ve barıştır. İnşallah centilmence geçen bir sezon yaşarız. Sakatlıksız, küfürsüz, hakaretsiz ve adaletli bir sezon temenni ediyorum.” dedi.

“TÜRK FUTBOLU MADDİ ZORLUKLAR İÇİNDE”

Türk futbolunun içinde bulunduğu mali zorluklara da değinen Başkan Temel, “Zorlu bir süreç bizi bekliyor. Bilindiği üzere, Türk futbolunun geldiği nokta ortadadır. Kulüpler ciddi mali sorunlarla boğuşuyor. İnşallah ülkemiz ve TFF bu konuda bir çözüm üretir. Çünkü maliyetler oldukça yüksek. Bu maliyetlerin bir an önce düşürülmesi gerekiyor. Aksi halde Türk futbolu her geçen gün kan kaybetmeye devam edecek. Bu süreci hep birlikte aşacağımıza inanıyorum.” sözlerine yer verdi.

“KADROMUZU GÜÇLENDİRİYORUZ”

Transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren Başkan Temel, “Yeni sezona hayırlısıyla başladık. 10-15 gün içerisinde 8-9 dış transfer yaptık. Yaklaşık 7-8 iç transferde de sözleşmeleri yeniledik. Takımımızda devam etmeyecek oyuncular da olacak. Önümüzdeki süreçte 4-5 transfer daha yapmayı planlıyoruz. Sezona iyi bir kadro ve büyük bir heyecanla başlamak istiyoruz. Öncelikle tesislerimizin tamamlanması gerekiyor. Yeni bir stat yapılacak çünkü mevcut stat Van Spor’u taşıyamıyor. Bu sezonki hedefimiz ligde kalmak. Ligde kalacak, mücadeleci bir kadro kurmak istiyoruz. Tesisleşme ve altyapı yatırımlarımız önceliğimiz olacak. İnşallah bir sonraki yıl hedefimiz Süper Lig olacaktır.” ifadelerine yer verdi.