Van Spor FK’nin şanlı kırmızı-siyah bayrağı, 6-7 Temmuz 2025 tarihlerinde İstanbul’un en önemli simgelerinden Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde dalgalandı.

“ŞANLI BAYRAĞIMIZ GRURLA DALGALANDI”

Kulüp Başkanı Erol Temel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün sadece bir bayrak dalgalanmadı. Bir hayal, İstanbul’un kalbinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde göğe yükseldi. Şanlı bayrağımız, ülkemizin en kıymetli simgelerinden birinde gururla dalgalandı.” dedi.

“BU GURUR HEPİMİZİN”

Başkan Temel, köprüde dalgalanan Van Spor bayrağının sadece bir simge olmadığını vurgulayarak, “Bu yalnızca bir bayrak değil; inancın, emeğin ve Van sevdasının ta kendisidir. Van Spor artık yerelin çok ötesinde. Ulusal bir takım olduğunu, İstanbul’un semalarında gururla ilan etmiştir. Bu gurur hepimizin!” sözlerine yer verdi.

“BÜYÜK BİR BAŞLANGIÇTIR”

Başkan Temel sözlerini şöyle tamamladı; “Nice başarılara, nice gururlu anlara. Ve bir kez daha söylüyorum; bu bir son değil, büyük bir başlangıçtır.”