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Başkan Erdoğan, kabine toplantısının ardından alınan kararları açıkladı. Başkan Erdoğan, vergisiz telefon ve evlenecek gençlere uygun fiyatlı krediyle ilgili önemli açıklamada bulundu.

Erdoğan, üniversite öğrencilerine 10 GB internet ve cep telefonu desteğine ilişkin detayların bir sonraki Kabine Toplantısı'nda ele alınacağını ve detaylarının paylaşılacağını açıkladı.

Başkan Erdoğan ayrıca, evlenecek gençlere uygun fiyatlı kredi çalışmasının gündemde olduğunu duyurdu.

Erdoğan, “Milletimize meydanlarda verdiğimiz sözlerin ülkemizin ve küresel ekonominin şartların da göz önünde bulundurarak hayata geçiriyoruz. Yükseköğretimde okuyan öğrencilerimize taahhüdümüz olan 10 gigabayt internet ve cep telefonu desteği konusunu değerlendirdik. İnşallah bir sonraki toplantımızda her iki konuyla ilgili detayları gençlerimizle paylaşacağız. Nihai çalışmaya göre inşallah bir sonraki toplantımızda her iki konuyla ilgili detayları gençlerimizle paylaşacağız. Aile ve Gençlik Bankası ile evlenecek gençlerimize uygun şartlarda kredi meselesi de yakın takibimizdedir aile yapımızın korunması ve istikbalimiz adına büyük önem verdiğimiz bu projemizi gerçeğe dönüştürmekte kararlıyız” dedi.

. Haber7