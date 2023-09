Tahmini Okuma Süresi: dakika

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 15.10'da Külliye'de toplandı. Kritik toplantı 4 saat sürdü. Beştepe'deki toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kameralar karşısına geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

Deprem bölgesi 6 Şubattan beri istisnasız her an her gün olduğu gibi geçtiğimiz haftalarda da gündemimizdeydi. Şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmak için bölgede ardı ardına temel atma törenleri gerçekleştiriyoruz. Hatay'daki 'Yerinde Dönüşüm Projesi'ne başvuru sayısı 86 bini geçti. Hatay'da 50 bin konutun inşa çalışması sürüyor. Adıyaman'da 65 bine yakın konut ve köy evinin yarısından fazlasının inşasına başlamış olduk.

İçinde bulunduğumuz yıl bitmeden yapacağımız sınavla 1000 hakim ve hakim yardımcısı alarak kapasitemizi güçlendireceğiz. Başta deprem bölgesi olmak üzere yeni adliyeler için ihaleye çıkıyoruz. Türkiye'yi darbe Anayasasından tamamen kurtarıp demokrasimize yakışır sivil bir anayasa ile buluşturma çabalarımızı meclisimizin açılması ile birlikte ittifak ortaklarımızla istişare içinde yeniden başlatacağız.

Dün Soçi'de Sayın Putin ile oldukça kapsamlı ve verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Başta tahıl koridoru, pek çok insani gündemin masada olduğu dönemde, görüşmenin kıymetinin dünya tarafından takdir edildiğine inanıyorum. Yarın Orta Vadeli Programın tanıtımını yapacağız. Hafta sonu G20 liderler zirvesi için Hindistan'da olacağız. Daha sonra Amerika'ya gideceğiz.

Biz kimsenin ne dediğine bakmadan yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla ile ülkemizi büyütme hedefine doğru kararlılıkla yürüyoruz. . Ülkemizin büyüme rakamları açıklandı. Türkiye, yüzde 3,8 büyüdü. Böylece Türkiye 2023 yılında OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen 2. devlet olmayı başardı. Yaşadığımız deprem felaketine ve küresel ticaretteki küçülmeye rağmen elde ettiğimiz büyüme başarısı istihdamın ve üretimin korunmasını sağlamıştır

Ağustos ayı verileriyle birlikte yıllık enflasyonun yüzde 56’ya yükselmesi, hayat pahalılığıyla mücadelemizi daha sıkı yürütmemiz gerektiğine işaret ediyor. Hiç şüphesiz bu uzun, zorlu ve sabır isteyen bir süreçtir. Devlet olarak bir yandan hayat pahalılığı ile mücadele ediyor, bir yandan enflasyonu düşürecek programlar üzerinde çalışıyoruz. Nice badirelerin üstesinden gelen bir yönetim olarak Allah'ın izniyle enflasyonu da dize getireceğimize tüm kalbimizle inanıyoruz.

Arz talep dengesini bozacak şekilde hareket eden otomobil bayisi ve galericilere bugüne kadar 221 milyon lira idari para cezası kesildi. Yılbaşında tüketicilerin şikayetleri doğrultusunda hazırladığımız yeni düzenlemeler yürürlüğe girdi. Ancak cezaların daha caydırıcı olması gerektiği açıktır. mynet