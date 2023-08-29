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İstifasıyla ilgili yazılı açıklamada bulunan Van İl Hakem Kurulu Başkanı Erol Akyürek, “Değerli gözlemci ve hakem kardeşlerim 1988-1989 futbol sezonunda hakemlik yaparak girmiş olduğum hakemlik camiasına 1999 yılında hakemliği noktalayarak, kıymetli hocalarım Namık Kemal Demiroğlu, İsmet Tan, Zafer Korkmaz, Yalçın Özdemir, Yalçın Kılıçer gibi ağabeylerimizle birlikte Van’a Dernek Binası kazandırarak.

2011 depreminden sonra kapanan derneğimizi 2014 yılında yeniden açılmasına yönetimimle birlikte TFFHGD Genel Merkezinin katılımını sağlayarak çok sayıda katılımcı ile açtık.

Dernek Yöneticiliği, dernek başkanlığı, il hakem kurulunda hakem atama sorumlusu, gözlemci atama sorumlusu başkan vekili son olarak İl Hakem Kurul Başkanlığı gibi görevlerde elimden geldiği kadar camiaya büyük bir öz veriyle şahsıma hiç bir şekilde menfaat ve çıkar gözetmeden tamamen gönül bağım olan sizlere vermiş olduğum değer doğrultusunda ilimizin hakemliğine katkı sunmaya devam ettirdim.

Ancak şu bir gerçek; bunca zaman içeresinde gördüğüm haksızlıkları siz hakem ve gözlemci kardeşlerime yansıtmamak adına elimden geldiği kadar çaba harcayarak, her birinizin hak ettiği klasmanda görev yapmanız için ben ve kurulum bölgesel kurul üyemiz ile birlikte bir birimize destek vererek çaba harcadık.

Şunu anladım ki değerli arkadaşlar, Doğu’da bir il oluşumuzun mağlubiyeti ile mücadele ediyor olmamız gerçeğine, bir kez daha şahit oldum. Sizlere bir ağabeyiniz olarak şunu söylemek isterim; Birlik beraberliğinizi bozmadan geçmişte yaşanan sürtüşmelere meydan vermeden birlik, beraberlimizi saygı ve hoşgörü içinde sürdürmeniz. Ben elimden gelenle bu kadar yapabildim.

Klasmanından, aday hakemine, gözlemcimize camiamızın her ferdine başarılar dilerim. Bugün itibari ile İl Hakem Kurulu Başkanlığından, bölge sorumlumuz ve bölgesel kurul üyemiz ile istişare ederek istifa ettim” ifadelerini kullandı.

van bölge gazetesi